Rogério condena negligência diante de mortes de crianças e adolescentes em ações policiais

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) manifestou, nesta quinta-feira, 19, indignação com os números divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que colocam Sergipe como o estado que, proporcionalmente, mais mata crianças e adolescentes em ações policiais no Brasil.

Carvalho comentou que os dados detalhados em reportagem Mangue Jornalismo apontam que “o estado tem uma taxa alarmante de 36,9% expõe a negligência do Governo do Estado, que não apenas ignora essa realidade trágica, como também apoia nomes que representam a continuação de suas ações e que não fazem nada para proteger nossas crianças e jovens”. “Sergipe encabeça o ranking nacional dos estados brasileiros que possuem a maior proporção de mortes provocadas por policiais. Isso é muito grave! Chega de barbárie! Chega de abandono!”, disparou o senador.

“Enquanto eles estão preocupados em se manter no poder, nossas crianças e adolescentes estão sendo mortos pelas mãos do estado, sem qualquer amparo ou piedade. Sergipe e Aracaju precisam de líderes comprometidos com a vida, e não com a manutenção de um sistema falido e violento!”, acrescentou.

Média três vezes maior que a nacional

Outro ponto apontado pelo senador Rogério tem relação com o fato de a média sergipana ter o triplo da nacional. “Enquanto o Brasil possui uma média de 18,2 casos a cada 100 mil habitantes, que ainda é alta, mas que tem sido controlada graças às políticas sérias e eficazes implementadas pelo presidente Lula, Sergipe segue na contramão e ultrapassa estados como Amapá, Bahia, Roraima, São Paulo e Rio de Janeiro”, pontuou.

“A polícia de Sergipe mata o triplo de crianças e adolescentes em comparação a grandes estados e que têm histórico de violência. Isso é o reflexo de um governo que não tem percepção, que investe no continuísmo de práticas atrasadas. É preciso mudar! Sergipe precisa de mudança, Aracaju precisa de mudança”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos