ROGÉRIO REITERA COMPROMISSO DO PT E DO PRESIDENTE LULA COM A PRÉ-CANDITATURA DE CANDISSE CARVALHO À PMA

Na manhã desta segunda-feira, 03, em entrevista à Rádio Mega FM, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) reiterou que o nome da jornalista Candisse Carvalho foi estabelecido pelo Partido dos Trabalhadores como pré-candidata do PT e do presidente Lula à Prefeitura de Aracaju. Ele reforçou que, no próximo dia 07, haverá um evento oficial de lançamento no Clube Cotinguiba, na capital, a partir das 17h.

Durante a entrevista, o senador revelou que “o martelo já foi batido e não há mais outras discussões nesse sentido”. “O nome de Candisse foi ratificado pelo diretório municipal, pela executiva nacional e pelo grupo de trabalho eleitoral nacional provocada por alguns membros da Federação. Se não tem outras pré-candidaturas dos partidos que fazem a Federação, o nome do PT para disputar a eleição em Aracaju é o de Candisse, não tem outra discussão em relação a isso”, afirmou.

Ainda de acordo com o senador, a escolha de Candisse representa a união do partido e do presidente Lula em torno de uma pré-candidatura forte e comprometida com os valores democráticos. “Candisse é a pré-candidata do PT e de Lula, e vamos unir forças nessa caminhada em defesa da democracia, pois ela quem representa o nosso presidente nesta eleição em Aracaju. Tudo que falarem o contrário disso, é especulação e puro ruído político”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos