Rosário do Catete: Prefeito e primeira dama afirmaram que denúncias infundadas partiram do vice-prefeito Monteirinho

A edição desta terça-feira do programa jornalístico “Sergipe Verdade”, com apresentação do radialista George Magalhães conversou com o prefeito de Rosário do Catete, César Resende, que contou sobre o sucesso da tradicional Festa do Catete que ocorreu no último final de semana. “Foram dias de amplo aquecimento da nossa economia, com forte geração de emprego e renda”, comemorou. De acordo com o prefeito, a festa transcorreu de forma tranquila, alegre e bastante descontraída.

Na oportunidade, César revelou que até o dia dia 23 de Junho, ou antes, estará realizando o pagamento aos servidores municipais. “Fazendo com que o nosso povo passe os festejos juninos com dinheiro na conta, contribuindo com a movimentação de nossa economia”, frisou.

Ao ser questionado sobre áudios que circularam no final, citando a contratação de bandas, César destacou que o seu nome não chegou a ser citado. “O diálogo é direcionado para outras pessoas. Quantos aos contratos, todos ocorreram de forma correta. Isso, em nada me assusta”, ressaltou. Segundo o gestor, tudo trata-se de coisa de política. “Deve-se respeitar as pessoas, a oposição tem que me respeitar. Ficaram tentando me extorquir, com envio de áudios para o meu celular. Quem contratou foi o empresário”, desabafou.

Na ocasião, a primeira dama do município, Verônica Menezes, também participou da entrevista, com objetivo de esclarecer tópicos relacionados ao seu nome que circularam no final de semana. Durante fala, Verônica relembrou o período em que o esposo [prefeito César] esteve afastado do executivo para a realização do tratamento de saúde.

“Com ele doente, fiquei sem como ter acesso à utilização do cartão, por não ter a senha para uso”, esclareceu. Com isso, segundo ela, aceitou ajuda do prefeito interino, Monteirinho, no valor total de R$ 20 mil reais. “É improcedente a conversa de que cheguei a receber ajuda do prefeito interino no total de R$ 70 mil reais. Estão utilizando de artimanhas para denegrir o meu nome”, enfatizou.

Conforme a primeira dama, apenas após saber que o valor depositado em sua conta teria sido de Monteirinho foi que chegou a desbloquear o cartão.

Voltando a ouvir o prefeito, César lamentou o fato de que estejam procurando a sua esposa com maldade. “Quem traiu não fui eu”, lembrou.

Concluindo, o gestor relembrou que na época da formação de governo foi pressionado por equipe de aliado [não citou nome] para abrir espaço em 06 secretarias para determinado grupo.

Com informações da rádio SIM 94,3 Fm

Por Elder Santos