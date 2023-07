O índice de roubos e furtos de veículos apresentou uma queda de 33% em Aracaju e Região Metropolitana, diz Secretaria de Segurança Publica

O índice de roubos e furtos de veículos apresentou uma queda de 33% em Aracaju e Região Metropolitana em comparativo entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2022. Os números apontam que no período quase 240 veículos não foram alvo de ações de roubo e furto na região. O resultado é fruto do reforço das ações preventivas e investigativas de combate aos furtos e roubos de veículos em Sergipe.

De acordo com o delegado Kássio Viana, os dados vêm sendo acompanhados desde de 2020. “Nós passamos a fazer a estatística mês a mês para observar o comportamento desse crime aqui em Aracaju, na Região Metropolitana e no interior do estado. Neste primeiro semestre, em todos os meses, de janeiro até junho, nós tivemos redução em relação aos roubos e furtos de veículos”, iniciou.

A média de redução é de 33% no primeiro semestre na capital e na Região Metropolitana. “Em relação ao número de veículos subtraídos, são 237 veículos a menos. Essa mesma regra a gente pode aplicar ao interior do estado, com redução que varia de 35% a 38%. O importante para nós é saber que o trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar tem surtido efeito”, detalhou o delegado.

O coronel George Melo reforçou a continuidade e o reforço das ações policiais para combater os crimes de roubos e furtos de veículos, bem como as práticas correlatas como a receptação. “O compartilhamento de informações, de nomes, locais e estratégias utilizadas pelos autores dos crimes, auxilia o trabalho de combate às ações criminosas de roubos e furtos de veículos. A nossa missão é manter essa ostensividade”, reiterou.

Ainda conforme Kássio Viana, apenas em comparativo entre o mês de junho deste ano e do ano passado, a redução foi de quase 40%, representando o resultado do trabalho integrado entre as polícias. “O trabalho da Polícia Militar, com base nas informações trocadas com a DRFV, tem feito operações em pontos específicos em manchas vermelhas, fazendo assim um trabalho preventivo”, acrescentou.

A troca de informações entre as polícias também tem resultado em ações de abordagens para o combate aos crimes de roubos e furtos de veículos, conforme o comandante do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel George Melo. “Utilizando estratégias de pontos-barreiras com militares de unidades especializadas, a exemplo do Getam, BPRp e da própria CPTran, em pontos específicos mapeados por estatísticas”, relatou.

Kássio Viana evidenciou que os resultados obtidos neste primeiro semestre de 2023 são os melhores em relação aos números obtidos nos últimos anos. “A gente espera fazer outras operações para que a gente possa atingir alguns pontos que ainda nos chama atenção, que é o roubo e furto de motocicletas e o funcionamento de pontos de venda de sucatas. Vamos concentrar nossas atividades para reduzirmos mais esses índices”, ressaltou.

O delegado concluiu reforçando a importância do trabalho integrado para as investigações e prisões que refletem na redução dos crimes de roubos e furtos de veículos. “O trabalho vai continuar, com Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e delegacias especializadas. Todo esse trabalho para que a gente possa dar um resultado melhor nessa redução tanto para este ano quanto para os anos que virão”, pontuou Kássio Viana.

ASN – Foto SSP