Secretaria da Administração convoca para perícia médica os nomeados no concurso da PC

Os 70 aprovados já nomeados no Concurso Público nº 01/2021 para cargo efetivo de agente de polícia judiciária e de escrivão da Polícia Civil do Estado de Sergipe têm até essa sexta-feira, 12, para entrega da documentação junto à Secretaria de Estado da Administração (Sead). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado nº 29.149, no dia 9 de maio de 2023.

De acordo com o gerente-geral de concurso da Sead, Sidney Rocha, os documentos devem ser encaminhados via sistema. “Todos os aprovados receberão um e-mail com as orientações de como usar o sistema”, disse, afirmando que deve constar a documentação, exames e laudos médicos relacionados na convocação, para realização de perícia médica e posse.

A perícia irá acontecer entre os dias 24 e 30 de maio, no setor de Perícia Oficial do Estado, no prédio da Sead, entrada pela Rua Vila Cristina, na hora e data marcadas. O concurso foi promovido pelo Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Segurança Pública (SSP).

Dúvidas podem ser respondidas por e-mail concurso.sead@sead.se.gov.br ou pelo telefone 3226-2207.