Secretaria da Segurança apresenta dados de violência e lança “Cartilha de Educação no Trânsito” com orientações sobre prevenção a sinistros

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP) apresentou nesta sexta-feira, 19, os dados da violência no trânsito em Sergipe. De janeiro a agosto deste ano, 94 pessoas morreram em sinistros nas rodovias estaduais sergipanas, conforme dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (CEACrim).

Diante deste cenário, a SSP, por meio da Coordenação Geral de Prevenção Social da Violência e da Criminalidade (CGPSVC), lançou a ‘Cartilha de Educação no Trânsito’. A ação integra as atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito (SNT), tendo por objetivo reforçar o trabalho de prevenção, conscientização e segurança, chamando a atenção da sociedade para a necessidade de reduzir os altos índices de violência registrados nas vias urbanas e rodovias do estado.

Segundo o levantamento, somente de janeiro a agosto deste ano, o total de mortes representou 59,49% do total de óbitos registrados durante 2024, quando 158 pessoas perderam a vida em sinistros de trânsito em Sergipe. Os dados consolidados apontaram ainda que entre 2023 e 2024 houve aumento de 19,69% das mortes registradas nas vias sergipanas (132 em 2023 ante as 158 do ano passado).

No recorte referente às mortes em sinistros de trânsito provocados pela própria vítima, ou seja, quando a pessoa que morreu foi a causadora do sinistro, o estudo aponta para 74 óbitos, somente de janeiro a agosto de 2025. Em 2024 foram 147 mortes. Em 2023, 124 óbitos.

Estas mortes são reflexo principalmente do comportamento dos condutores no trânsito, o que evidencia a importância da conscientização, intensificada na SNT, como ressaltou o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Adelvan Silveira. “Nas rodovias, os sinistros têm características diferentes das áreas urbanas, justamente pelo impacto, porque envolve excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas, além do não uso do capacete. Situações como essas provocam lesões graves, quando não tiram a vida de pessoas. Então é essa a importância de divulgar os dados à sociedade e reforçar a conscientização para o trânsito seguro”, enfatizou.

Quando ocorrem sinistros de trânsito com lesões corporais e mortes, os casos também são encaminhados à Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), conforme informou a delegada Daniela Lima. “Quando um condutor desobedece as regras de circulação para que a gente tenha um trânsito seguro para a coletividade, então o caso vem para a DEDT, e nós trabalhamos nas investigações dos crimes de trânsito. A maioria dos inquéritos envolve embriaguez e, por isso, a importância de dialogar sobre a responsabilidade de cada um no trânsito”, evidenciou.

Além da responsabilização criminal, está a vida, e são essas mortes no trânsito que estão entre as principais ocorrências que chegam ao Instituto Médico Legal (IML), assim como detalhou o diretor, Ronmel Lisboa. “Vem ocorrendo um aumento no número de óbitos relacionados ao trânsito em sinistros de alto impacto com casos de politrauma, onde há lesões em diversos segmentos do corpo. Muitos desses óbitos são causados por imprudência, uso abusivo de álcool e não uso do capacete. O maior número de óbitos também é de motociclistas, além de pedestres e ciclistas, por estarem mais vulneráveis”, detalhou, relembrando a importância da conscientização.

Essa união de esforços entre as instituições, que abrange a divulgação de dados, lançamento da cartilha e ações de conscientização, é apontada como fundamental para a mudança de comportamento dos condutores, pedestres e ciclistas no trânsito, conforme avaliou a coordenadora de educação para o trânsito do Detran/SE, Ticiane Costa. “O poder público está conclamando toda a sociedade para termos mudanças de comportamento, pois não basta as instituições fazerem sua parte e a sociedade ficar inerte a esta situação. A conscientização do condutor é importante, e estamos fazendo comandos de conscientização na tentativa de levar à população a necessidade de mudança de atitudes para termos um trânsito melhor”, apontou.

Cartilha

Diante do grave cenário do trânsito sergipano, a CGPSVC da SSP elaborou a ‘Cartilha de Educação no Trânsito’ — material educativo que será distribuído ao público como instrumento de conscientização acerca da importância dos cuidados no trânsito para a segurança de toda a comunidade. A cartilha reúne orientações práticas sobre segurança no trânsito, alertando para comportamentos de risco e incentivando atitudes responsáveis por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Para a coordenadora de prevenção à violência da SSP, Abigail Souza, a cartilha representa a oportunidade de disponibilizar uma ferramenta pedagógica principalmente nas comunidades e em escolas. “Temos informações objetivas trabalhando a perspectiva da humanização do trânsito porque não basta somente a gente aplicar lei, é necessário a gente ressignificar e fazer uma transformação efetiva com relação ao comportamento dos motoristas e dos pedestres. Estamos aqui para somarmos esforços para tornar o trânsito mais seguro e preservar vidas”, concluiu.

