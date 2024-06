Secretaria da Segurança apresenta o planejamento operacional durante o Forró Caju, em Aracaju

Para garantir a segurança de sergipanos e turistas na tradicional festa junina dos mercados centrais de Aracaju, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) montou um planejamento operacional exclusivo para o Forró Caju, que acontece entre os dias 23 e 29 de junho, na Praça de Eventos Hilton Lopes, entre os mercados municipais de Aracaju. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e as polícias Civil e Militar, além de outras instituições que integram o planejamento da festividade, estarão presentes com equipes estrategicamente distribuídas para atender as eventuais ocorrências, tanto na área do evento quanto no entorno.

Polícia Militar

A Polícia Militar de Sergipe (PMSE) estará no Forró Caju com um efetivo total de 144 policiais militares por noite. Em termos de efetivo de militares, houve um acréscimo de 63 policiais em relação ao Forró Caju do ano passado. A corporação atuará no policiamento periférico à área do evento e também com fiscalizações de trânsito.

De acordo com o major Thiago Lemos, o planejamento da Polícia Militar também integra unidades especializadas. “A exemplo do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam). É a Polícia Militar envolvida no policiamento periférico do Forró Caju para garantir a segurança de sergipanos e turistas”, evidenciou.

Polícia Civil

A Polícia Civil estará na área do evento com um ponto de atendimento plantonista, formado por equipes completas de delegado, agentes e escrivães. Assim, as ocorrências generalistas registradas na festa serão encaminhadas para o ponto plantonista montado no Mercado Thales Ferraz. As equipes das demais forças de segurança encaminharão as ocorrências para o ponto plantonista, otimizando o atendimento.

Para os registros envolvendo crimes em razão de gênero, raça, cor, crença e orientação sexual, está mantido o funcionamento plantonista do Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV). Em caso de necessidade de apoio ao ponto plantonista situado no Forró Caju, a Central de Flagrantes atuará como unidade retaguarda para a festividade.

Segundo a coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, a Polícia Civil está pronta para atuar em eventuais ocorrências durante o Forró Caju. “Como nos outros anos, a Polícia Civil estará presente no Forró Caju para o registro de ocorrências na festa e de áreas adjacentes. O plantão na área da festa está integrado com o planejamento da segurança pública”, ressaltou.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atuará na coordenação do evento e monitoramento de dados, com ações de prevenção, resposta e controle de pânico e gestão de risco. A corporação fará ainda eventuais ações de resgate, salvamento e combate a incêndio. O CBMSE também estará de prontidão para resposta a ocorrências de emergência clínica e traumas.

Para atuação do CBMSE no tradicional evento da região central de Aracaju, as equipes da corporação estarão presentes com viaturas de auto salvamento (AS), unidades de resgates (UR), viaturas de combate a incêndio (ABT), Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF). O efetivo do Corpo de Bombeiros para o Forró Caju é composto por 120 bombeiros militares, entre socorristas, coordenadores, guarnições de salvamento e de combate a incêndio.

Segundo a coronel Maria Souza, diretora operacional do CBMSE, o trabalho da corporação teve início há dois meses, com o planejamento. “A nossa Diretoria de Atividade Técnica (DAT) fez análise do projeto observando sinalização de saída de emergência e iluminação. No dia do evento, será feita uma vistoria para verificar se tudo o que foi apresentado no projeto está sendo cumprido”, salientou.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Aracaju fará o reforço na parte interna do Forró Caju, fornecendo apoio às equipes estaduais de segurança pública, como explicou o subinspetor da instituição, Fernando Mendonça. “Estaremos conduzindo as pessoas que forem flagradas nas áreas de revista com itens não permitidos, assim também como drogas e outras substâncias entorpecentes”, finalizou.

ASN – Foto: Ascom SSP