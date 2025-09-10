SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA VAI APURAR VAZAMENTO DE FOTOS DA MÉDICA DANIELE BARRETO NO PRESÍDIO

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor de Sergipe (Sejuc) informou na manhã desta quarta-feira (10), que instaurou procedimentos internos e policiais para investigar o vazamento de fotos divulgadas nas redes sociais, da médica Daniele Barreto, encontrada morta dentro do Presídio Feminino (Prefem), em Nossa Senhora do Socorro, na tarde desta terça-feira (09).

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (10), a secretária da Sejuc, Viviane Pessoa, informou que já deu início a uma apuração. “Esse episódio será tratado com seriedade. Temos um procedimento da corregedoria e outro da esfera policial para descobrir quem deu causa ao vazamento”, afirmou.

Sobre a morte da médica, a secretária Viviane Pessoa disse em entrevista ao Jornal da Fan, que os procedimentos adotados com a médica Daniele Barreto, encontrada morta dentro do Prefem, foram corretos e seguiu o que foi determinado judicialmente. “Nós também fomos surpreendidos na Secretaria de Justiça com o falecimento de Daniela e da interna. Na chegada da interna Daniela, todo o procedimento, todo o protocolo foi observado. Ela chegou, foi atendida pela equipe de enfermagem que já faz parte do procedimento, esse atendimento pela equipe de enfermagem. Foi observado os comandos da determinação judicial, da decisão judicial. E, quando a interna ingressa, ela fica num acesso individual para que seja feita a adaptação dela depois com as demais interna. Então, se observa qual será o melhor local onde ela vai poder ficar preservada. Todos esses cuidados foram adotados e foram adotados com a interna Daniela”, explicou a Secretária.

Entenda o caso

A médica Daniele Barreto, de 47 anos, estava presa preventivamente acusada de planejar o assassinato do seu esposo, o advogado criminalista José Lael. Na manhã de terça-feira (09), ela havia retornado ao Presídio Feminino após passar por audiência de custódia, que determinou a saída dela de uma clínica de repouso e o retorno ao sistema prisional.