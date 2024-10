SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DÁ INÍCIO À OPERAÇÃO ELEIÇÕES PARA O SEGUNDO TURNO DA VOTAÇÃO EM ARACAJU

Para garantir a tranquilidade do segundo turno da eleição na capital sergipana, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) estabeleceu planejamento operacional que contempla atuação das equipes das polícias Militar e Civil. No tocante à Polícia Militar, a corporação estará atuando com 1,1 mil policiais. Já a Polícia Civil, estabeleceu o funcionamento plantonista de três unidades localizadas em Aracaju, também com reforço nas equipes.

Polícia Militar

Conforme o planejamento da Polícia Militar, a operação começará às 13h desta sexta-feira (25) e tem previsão de término no início da próxima segunda-feira às 4h. As ações da operação contarão também com o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) fazendo o acompanhamento em tempo real das ações da operação e de eventuais ocorrências relacionadas ao pleito eleitoral.

De acordo com o tenente-coronel Alisson Cruz, chefe da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, explicou que o comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, nomeou o subcomandante-geral, coronel Carlos Rolemberg, como comandante da Operação Eleições 2024, tendo como principal auxiliar na missão o coronel Gilberto Melo, coordenador operacional do policiamento.

“O comandante-geral realinhou todo o policiamento e redimensionou o efetivo para garantir a segurança na capital sergipana neste segundo turno. São três zonas eleitorais – 1ª, 2ª e 27ª. Os 175 locais de votação contarão com a presença de três a quatro policiais para garantir a segurança e os preceitos da lei eleitoral vigente, totalizando cerca 525 policiais escalados nos locais de votação”, ressaltou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Os policiais que atuarão no pleito serão responsáveis por garantir à população sergipana o pleno direito ao voto, garantindo aos cidadãos o exercício democrático nas urnas neste próximo domingo (27). As equipes também estarão empenhadas no enfrentamento da prática ilegal de compra de votos, além das chamadas ‘boca de urna’ e quaisquer outros crimes eleitorais.

A operação abrange também as unidades de área da Polícia Militar. “Toda essa somação de esforços para garantir a segurança do eleitor. Teremos o policiamento dos batalhões de áreas da capital e as forças táticas de cada batalhão”, complementou o tenente-coronel Alisson Cruz.

Polícia Civil

Segundo o planejamento da Polícia Civil, estarão em funcionamento as unidades plantonistas Central de Flagrantes, Delegacia de Turismo (Detur) e Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Para garantir o amplo funcionamento das unidades policiais no domingo, dia do segundo turno, Rosana Freitas, coordenadora das delegacias da capital, enfatizou que as equipes foram reforçadas, conforme planejamento da Polícia Civil. “As três unidades terão equipes completas e reforços nas equipes de oficiais investigadores e delegados”, detalhou.

Ainda como parte do planejamento da Polícia Civil para a segurança do segundo turno, está mantido o funcionamento do Centro de Comando e Controle. “Fazendo o acompanhamento em tempo real de todas as ocorrências, com a coordenação do delegado-geral, e representantes da Divisão de Inteligência e da Corregedoria”, ressaltou.

Fonte e foto SSP