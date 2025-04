Secretário André David realiza entrega de Equipamentos de Segurança à Guarda Municipal

A Guarda Municipal de Aracaju recebeu, na manhã desta quarta-feira (30), novos armamentos que irão reforçar o combate à criminalidade. A solenidade foi realizada no Comando Geral da Guarda Municipal de Aracaju e contou com a presença da Prefeita Emília Corrêa, do secretário Da Defesa Social e da Cidadania André David, do comandante da GMA Ricardo Silva e demais autoridades.

Foram entregues:

25 carabinas calibre .40

36 dispositivos elétricos incapacitantes (armas de choque)

O secretário André David, destacou que essa ação representa não apenas a valorização dos agentes da segurança pública municipal, mas também um passo importante na estruturação da futura Polícia Municipal.

“Hoje, infelizmente, os criminosos estão mais bem armados que as forças de segurança. Nosso papel é colocar nas ruas profissionais capacitados e fortemente armados, garantindo condições para que se protejam e obtenham resultados positivos na defesa da população. Estamos corrigindo uma inversão de valores que assola o Brasil”, afirmou o secretário.

Ele reforçou ainda: “Vamos continuar equipando nossos guardiões. Isso é só o começo. Daremos cada vez mais condições para que atuem com firmeza.”

Essa entrega marca um avanço importante nas ações de segurança pública em Aracaju, resultado de um convênio entre a Prefeitura Municipal e o Governo Federal.

Texto e foto assessoria