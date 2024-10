SECRETÁRIO DETERMINA QUE ATROPELAMENTO DE MILITANTE DO PT SEJA INVESTIGADO COMO TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Nesta quinta-feira, 03, após as apurações e informações preliminares, o secretário de Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, determinou que o atropelamento de um militante do Partido dos Trabalhadores (PT) durante uma manifestação política no Conjunto Augusto Franco, no dia 2 de outubro, seja tratado como uma tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ainda de acordo com a SSP, as testemunhas serão convocadas para prestar depoimento, e o DHPP coletará laudos médicos, perícias e imagens de câmeras de segurança para esclarecer os fatos.

Além disso, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do ocorrido. O boletim de ocorrência foi registrado por um bombeiro militar.

Flávio de Oliveira Rodrigues, conhecido como “Flávio da Direita Sergipana”, candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), é apontado como o possível autor do atropelamento.

Fonte: Assessoria de Comunicação