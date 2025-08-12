SEGURANÇA ACUSADO DE MATAR SARGENTO DA AERONÁUTICA EM SÃO PAULO É PRESO EM SERGIPE APÓS 24 ANOS FORAGIDO

A Delegacia de Tobias Barreto, com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), cumpriu mandado de prisão contra um segurança investigado por matar, em 2001, o sargento da Aeronáutica Renato da Silva, 41, durante uma confraternização em São Paulo. O crime ocorreu no dia 18 de novembro de 2001, durante um churrasco realizado na Praça Xavier da Silveira, em Vila Bertioga, Zona Leste da capital paulista. A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (11), no município de Tobias Barreto (SE).

De acordo com o delegado Daniel Mattos, as investigações da Polícia Civil de São Paulo revelaram que o investigado teve um desentendimento com o sargento e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo fatalmente a vítima. “Após o crime, ele fugiu e permaneceu foragido por mais de duas décadas”, acrescentou.

O mandado de prisão foi cumprido após troca de informações com autoridades paulistas e diligências para localização do investigado. “O homem foi levado à 4ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, onde ficará à disposição da Justiça”, completou o delegado Daniel Mattos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.

Com informações da SSP