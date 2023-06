Segurança no trânsito nas rodovias sergipanas demanda cuidados

O período de festejos juninos envolve grande deslocamento de pessoas entre as diversas festas que acontecem por todo o território sergipano. E é com esse volume de deslocamentos nas rodovias sergipanas que há o alerta para os cuidados com a segurança no trânsito. Além das festividades no interior sergipano, o período do mês de junho também é marcado pela estação chuvosa, o que exige maior cuidado no trânsito.

Assim, o planejamento operacional da Polícia Militar abrange a segurança nas rodovias estaduais, conforme o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), tenente-coronel Raimundo Junior. “A unidade já desencadeou operações diante das festividades juninas que estão ocorrendo no interior do estado. O BPRv está presente fazendo controle de acesso às cidades e, também, temos equipe no período noturno na área da areia na Orla da Atalaia”, destacou.

As ações feitas pelo BPRv no período junino fazem parte do reforço do policiamento para garantia da segurança de turistas e da população sergipana. “A fiscalização está sendo reforçada. Nossas equipes também estão aplicando testes de etilômetro em condutores para prevenir acidentes. Nosso efetivo é empregado nos acessos de chegada às cidades durante toda a realização do festejo”, acrescentou o tenente-coronel.

Orientações

Para garantir a segurança da população, o tenente-coronel Raimundo Júnior lembrou a necessidade de manter os cuidados com o veículo. “A gente alerta aos condutores para fazer revisão na parte de sistema luminoso e verificação dos pneus, pois é uma época chuvosa. Também orientamos para o controle da velocidade, pois, com chuva, o veículo diminui a aderência dos pneus ao solo”, alertou.

Dentre as orientações da Polícia Militar para a segurança no trânsito, o BPRv destaca a necessidade de se manter a distância de segurança. “Além da utilização do sistema luminoso do carro e a revisão que tem que ser feita nos equipamentos do veículo. E a fiscalização da Lei Seca está redobrada. O objetivo é evitar acidentes e reduzir o número de vítimas de trânsito na rodovia”, finalizou o tenente-coronel Raimundo Júnior.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Jorge Henrique/SSP