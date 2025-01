Segurança Pública apreende seis toneladas de drogas durante 2024 em Sergipe

Como resultado do reforço no enfrentamento à criminalidade, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou a apreensão de seis toneladas de drogas durante todo o ano de 2024, conforme levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim). O resultado é fruto da intensificação das ações e operações desencadeadas pelas polícias nos 75 municípios sergipanos, com base em informações estratégicas obtidas pela Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol) e pela Agência Central de Inteligência da Polícia Militar (ACI). A retirada dessas substâncias ilícitas prejudiciais à saúde também impacta na redução da incidência de investidas criminosas, como os crimes contra a vida (homicídios e latrocínios) e contra o patrimônio, como roubos e furtos.

A partir das informações de inteligência norteadas também pelas denúncias da população, as forças de segurança pública mapeiam situações de tráfico de drogas e aplicam recursos operacionais para apreensão, conforme detalhou a tenente Vanessa Oliveira, integrante da Assessoria da Comunicação da Polícia Militar. “O trabalho da Inteligência analisa e faz a triagem das informações, sendo também importante a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil”, enfatizou.

É com a análise dos dados repassados à inteligência das forças de segurança pública que grupos criminosos voltados ao tráfico são desarticulados, inclusive com a apreensão de drogas, assim como destacou o delegado Rafael Kaufer. “A Polícia Civil conta com o apoio da Dipol para avançar nas investigações, com um trabalho muito mais técnico e aprofundado para identificar envolvidos, apreender drogas e obter as condenações dos investigados. A interação entre as polícias Civil e Militar também é fundamental”, ressaltou.

Drogas

Dentre os entorpecentes que são mais frequentemente apreendidos durante ações e operações preventivas e repressivas deflagradas pelas forças de segurança pública em Sergipe estão a maconha, o crack e a cocaína. “São as drogas que possuem maior facilidade de acesso e são encontradas em várias áreas do nosso Estado”, descreveu a tenente Vanessa Oliveira, relembrando que outros tipos de substâncias ilícitas também são encontradas em Sergipe.

Embora estas sejam as mais comumente encontradas nas ações policiais, as operações das forças de segurança pública também localizam e apreendem drogas sintéticas (entorpecentes produzidos em laboratórios fabricados com compostos químicos). “A principal droga sintética apreendida no estado ainda é o ecstasy, mas também há apreensões de LSD e outras derivadas da Cannabis”, especificou o delegado Rafael Kaufer.

Crimes

Em torno do tráfico de drogas, está também a disputa por áreas de domínio para venda de entorpecentes, o que coloca a população local em risco, conforme alertou o delegado Rafael Kaufer. “As associações e organizações criminosas voltadas para o tráfico costumam fazer o domínio territorial, o que impacta no comércio e no dia a dia dos moradores, já que os criminosos utilizam armas de fogo e violência para manter o domínio da área, gerando uma cadeia de crimes vinculados”, ressaltou.

Dentre os crimes que ocorrem em torno da disputa territorial estão roubos, furtos, homicídios e latrocínios, conforme a tenente Vanessa Oliveira. “A prática desses outros crimes está ligada ao tráfico de drogas, seja pelo usuário que precisa do dinheiro para adquirir o entorpecente, seja pelos crimes violentos em disputa por áreas de venda do material ilícito”, reforçou a representante da Polícia Militar.

População

Para reforçar o enfrentamento à criminalidade, ampliar as apreensões de entorpecentes e evitar a incidência de crimes contra o patrimônio e contra a vida é essencial a participação da população. “As forças de segurança também necessitam das denúncias, que podem ser feitas anonimamente, sem a necessidade de identificação do cidadão. A denúncia permite que o tráfico de drogas seja combatido efetivamente tanto pela Polícia Militar quanto pela Civil”, ressaltou a tenente Vanessa Oliveira.

Quando as informações são repassadas às forças de segurança pública, há a avaliação das denúncias para delimitar a melhor estratégia de enfrentamento ao tráfico de drogas na localidade. “Verificamos a veracidade e a probabilidade de todas as ocorrências e, caso se mostrem pertinentes, instauramos o procedimento para aprofundar a investigação. Muitas operações foram iniciadas a partir de denúncias anônimas, de pessoas que identificam uma possível situação de tráfico”, especificou o delegado Rafael Kaufer.

Denúncias e informações sobre a prática de tráfico de drogas em todo o território sergipano devem ser direcionadas às forças de segurança pública. Os casos identificados pela comunidade podem ser denunciados à Polícia Militar, por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no telefone 190, e também pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações contribuem com o trabalho da SSP no combate à criminalidade.

ASN – Foto SSP