Segurança Pública apresenta o planejamento operacional com mais de 2,4 mil servidores para o Pré-Caju 2025, na Orla de Atalaia, em Aracaju

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, 11, pela Comissão Organizadora do Pré-Caju, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) detalhou o planejamento operacional para a tradicional prévia carnavalesca de Sergipe, que ocorre entre a sexta-feira, 14, e o domingo, 16, na Orla de Atalaia, na Zona Sul de Aracaju. O plano contempla as Polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros, totalizando um efetivo de mais de 2,4 mil servidores empregados nos três dias do Pré-Caju 2025.

Além dos trabalhos de policiamento, investigação e atendimento a eventuais ocorrências pré-hospitalares e de afogamentos, as forças de segurança pública também estarão atuando em fiscalizações conjuntas para verificar possíveis situações de adulteração de bebidas alcoólicas, visando garantir a saúde dos mais de 400 mil foliões e de toda a população.

Polícia Militar

Nesta edição do Pré-Caju a Polícia Militar contará com um efetivo composto por cerca de 1,8 mil militares, que estarão estrategicamente distribuídos por todo o circuito da festa e também em áreas próximas, além do policiamento em outras áreas da cidade. Os militares também estarão atuando nos pontos de acesso. As equipes também estarão distribuídas nas modalidades de policiamento com motocicletas, bases móveis, patrulhamento aéreo, tropa de choque e demais unidades especializadas.

Para a otimização da atuação militar, a corporação estabeleceu quatro áreas. A primeira tem início no fim da Passarela do Caranguejo e segue até o cruzamento da avenida Santos Dumont com a rua Napoleão Dórea. A segunda área parte do cruzamento da Rua Juíz Moacir Sobral com a Santos Dumont, seguindo até o trecho com a Rua Dr. Milton Dortas Mendonça. A área três parte do cruzamento da avenida Oceânica até o trecho da Santos Dumont com a rua Dr. Bezerra de Menezes. A área quatro segue até a Coroa do Meio.

Além da organização do corredor em quatro áreas, a Polícia Militar também organizou cinco quadrantes para otimização do policiamento no entorno do Pré-Caju 2025. O policiamento de trânsito completa o planejamento da atuação periférica. Ao todo, na sexta-feira, serão empregados 213 policiais militares, que atuarão com 45 viaturas e oito motocicletas. Já no sábado e domingo, o planejamento contempla 1.772 militares, 106 viaturas e 20 motocicletas.

Polícia Civil

No tocante à atuação da Polícia Civil, a instituição estabeleceu o plantão da Delegacia de Turismo (Detur), localizada na área da prévia carnavalesca. A unidade funcionará em regime plantonista entre 19h da sexta-feira, 14, e 7h, da segunda-feira, 17. Neste período, serão prestados os serviços de boletins de ocorrência, prisões em flagrante, termos de ocorrência circunstanciados, assim como os demais procedimentos de polícia judiciária, inclusive, os que tenham como vítimas integrantes de grupos vulneráveis.

Ainda como parte do planejamento operacional da instituição, a Polícia Civil também instalou um Centro de Comando e Controle na sede da Delegacia-Geral para acompanhamento e suporte de todo trabalho operacional em tempo real. No circuito da festa, equipes estarão estrategicamente distribuídas, inclusive atendendo a população e fornecendo orientações também com o agente virtual Pecê, para consulta de documentos e outros objetos localizados após o registro do boletim de ocorrência na Detur.

A Polícia Civil atuará ainda em ações de combate à adulteração de bebidas alcoólicas, assim como também coibindo e investigando situações que possam considerar investidas criminosas patrimoniais como roubos e furtos de veículos.

A atuação investigativa conta ainda com auxílio da Coordenadoria de Polícia Civil da Capital (Copcal), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Divisão de Inteligência (Dipol), Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon), Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Departamento de Narcóticos (Denarc). O efetivo é de 249 servidores, entre delegados e oficiais investigadores.

Corpo de Bombeiros

Para a edição de 2025 da tradicional prévia carnavalesca, o Corpo de Bombeiros organizou a Orla de Atalaia em três áreas: a primeira compreende o trecho entre a Cinelândia e os Arcos da Orla; a segunda inicia desse ponto e vai até os Lagos; e a terceira prossegue da região dos Lagos até a Coroa do Meio. A divisão visa a melhor alocação de recursos humanos e equipamentos, garantindo o rápido atendimento a eventuais ocorrências que porventura sejam registradas na avenida, na orla e no mar.

Ao todo, o efetivo da corporação empregado nos três dias do Pré-Caju 2025 é de 426 bombeiros militares, que terão à disposição viaturas auto-bomba tanque, auto-busca e salvamento, ambulâncias de unidade de resgate, veículos de apoio operacional, jetskis, veículos UTV para patrulhamento na areia, além das viaturas destinadas ao transporte da tropa para as respectivas áreas de atuação distribuídas ao longo do circuito da festa na Orla de Atalaia.

Polícia Científica

Este ano a Polícia Científica estará presente no Pré-Caju 2025 visando a rápida execução de análises periciais e emissão de laudos para atestar ou descartar situações de risco aos foliões, inclusive visando a identificação de eventuais adulterações de bebidas alcoólicas. Durante a Operação Copo Limpo, a equipe de peritos químicos atuará na análise de amostras de bebidas alcoólicas coletadas em barracas, camarotes e estabelecimentos comerciais presentes no circuito da prévia carnavalesca.

Ainda no âmbito da atuação pericial, a equipe de perícia documentoscópica e merceológica da Polícia Científica realizará a verificação dos rótulos, lacres, embalagens e notas fiscais das bebidas encontradas nos pontos de venda. O trabalho dos peritos é essencial para comprovar a autenticidade das marcas, detectar falsificações e irregularidades nos sistemas de lacre e garantir a origem do produto. Todos os laudos irão subsidiar a atuação da Polícia Civil em apreensões e responsabilizações criminais.

Foto SSP