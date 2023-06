Segurança Pública assina convênio com seis clínicas para 30 mil atendimentos

Com o objetivo de reforçar as ações de acolhimento e atendimento de saúde física e mental dos servidores da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador de Segurança Pública (Cirast) e as seis clínicas conveniadas assinaram o termo de credenciamento para a oferta de atendimentos para os integrantes da secretaria, do Corpo de Bombeiros e das polícias Científica, Civil e Militar de Sergipe. Os atendimentos contemplam as áreas de psiquiatria, psicologia, fisioterapia e nutrição. A assinatura ocorreu nesta quinta-feira (15).

A coordenadora do Cirast, Iolanda Aragão, destacou que o objetivo do convênio é atender as necessidades da unidade e dos núcleos de saúde das instituições vinculadas à SSP. “A contratação dessas clínicas vem atender a uma lacuna da necessidade dos nossos atendimentos. Havia uma carência muito grande. Então, a gente está olhando para essa saúde como um todo, e a contratação dessas clínicas veio exatamente atender essa lacuna com a contratação de seis clínicas”, reiterou.

A gestora do projeto, Anubia Melo, representou o secretário da segurança pública, João Eloy, e destacou que o recurso é advindo do Sistema Único de Segurança Pública (Susp). “Dentro desse panorama, temos a política de valorização dos profissionais, que permite esse amparo para fazermos essa contratação e investir na saúde do servidor da segurança pública. Na valorização profissional, trabalhamos diretamente com esse investimento na saúde”, explicou.

O médico do Hospital da Polícia Militar (HPM) Sérgio Agnaldo considerou o momento como sendo histórico para os servidores da SSP. “O HPM é parceiro dessa iniciativa, ampliando e ofertando os serviços ao policial militar e aos demais servidores da segurança pública, bombeiros, policiais civis e peritos. Os novos serviços ofertados por essas clínicas aumentam a gama de serviços e demonstra a intenção da SSP em valorizar o servidor da segurança pública que é tão importante ao nosso estado”, ressaltou.

A sócia de uma das clínicas que ofertará serviços à SSP Vanessa Ramalho agradeceu a parceria com o Cirast e convidou os servidores da segurança pública a manter os cuidados com a saúde. “Gostaria de convidar os funcionários servidores públicos do Corpo de Bombeiros e das polícias Científica, Militar e Civil a cuidarem da saúde mental. Estaremos de portas abertas para acolher as demandas de psiquiatria e de psicologia, ajudando a eficácia da segurança pública sem deixar de cuidar da saúde do trabalhador”, convidou.

O gerente do Sest/Senat de Itabaiana, Gerson dos Santos, que integra o parceria com o Cirast, evidenciou que a unidade está pronta para acolher os servidores da segurança pública. “O nosso principal objetivo conforme proposta da SSP e do Cirast foi o de levar esse atendimento aos profissionais que moram em regiões mais distantes. Para o Sest/Senat, principalmente para o interior do estado. Estamos localizados em Itabaiana, mas atendemos outras cidades inclusive com atendimento on-line”, destacou.

O representante de uma das clínicas que integra a parceria com o Cirast, Anderson Rocha, também considera a iniciativa como importante para a valorização profissional dos servidores da segurança pública também na saúde física. “É de suma importância a gente reabilitar a quem nos dá segurança. No nosso caso, a reabilitação pós-trauma ou daquela fadiga muscular, já que isso estressa e leva lesões. Cabe a nós, fisioterapeutas, cuidar e dar conforto e segurança corpórea a esse profissional”, concluiu.

Fonte e foto SSP