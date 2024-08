SEGURANÇA PÚBLICA DE SERGIPE PARTICIPA DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE POLÍCIA COMUNITÁRIA

Representantes da Segurança Pública de Sergipe estiveram participando do Encontro Internacional de Polícia Comunitária, iniciativa idealizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O evento é desenvolvido pela Diretoria do Sistema Único de Segurança Pública (DSUSP). Durante o evento, foram avaliadas e discutidas práticas de prevenção no enfrentamento à violência e à criminalidade por meio da atuação da Polícia Comunitária. O evento aconteceu no Palácio da Justiça, em Brasília (DF), nos dias 27 e 28 de agosto.

Por Sergipe, estiveram presentes presencialmente no encontro a major da Polícia Militar Jussara Rosário, da Coordenação Estadual de Polícia Comunitária de Sergipe; a coordenadora operacional das delegacias da capital da Polícia Civil, delegada Nalile Castro; e o chefe da Guarda Municipal de Aracaju, o subinspetor Fernando Mendonça. Também participou do encontro de forma on-line a coronel Maria Souza, diretora operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE).

Durante o encontro, gestores de Polícia Comunitária de todo o Brasil e países convidados trataram de temas relacionados à avaliação e à discussão de práticas de prevenção e enfrentamento à violência e à criminalidade.

Ainda durante o encontro, também foram debatidos temas relacionados ao fortalecimento do Sistema Nacional de Polícia Comunitária como ferramenta de segurança pública qualificada pela proteção humanizada da população, em especial de pessoas, grupos e territórios em situação de vulnerabilidade.

Fonte e foto SSP