Carnaval: Segurança Pública detalha o planejamento operacional para Operação da PC, PM e CBM em SE

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou nesta quinta-feira (27), o planejamento operacional das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e a tranquilidade de sergipanos e turistas no período carnavalesco no estado.

Durante coletiva a imprensam a SSP informou que as ações de segurança pública, que já estão sendo executadas e prosseguirão durante todo o Carnaval, abrangem todos os municípios sergipanos e os principais eventos festivos do estado. Equipes de bombeiros militares, policiais militares e policiais civis estarão atuando de forma estratégica por todo o Estado de Sergipe já a partir desta sexta-feira (28).

Polícia Militar

A Polícia Militar vai empregar um efetivo de mais de cinco mil homens e mulheres, que irão atuar em diversas cidades para garantir a segurança dos foliões nos mais de 200 eventos previstos para acontecer durante o Carnaval. As equipes terão à disposição viaturas e equipamentos para cobertura de todo o território sergipano. Dentro do planejamento operacional, as equipes da Polícia Militar começam a atuar a partir desta sexta-feira (28), com destaque para a capital e Grande Aracaju, Neópolis, Pirambu e Estância, além de outras cidades.

Dentre as atribuições da corporação para a segurança pública no Carnaval sergipano em 2025, estão operações de bloqueio viário, operações de trânsito, operações em eventos e operações de saturação. No reforço do policiamento durante o período carnavalesco, também serão utilizados drones em locais estratégicos.

Conforme o tenente-coronel Emerson Sousa, subcomandante do Policiamento Militar do Interior, a Polícia Militar estará atuando em ações de fiscalizações, monitoramento, operações de saturação e o policiamento nos eventos carnavalescos. “Estaremos empregando um efetivo de mais de 3 mil policiais no interior do estado. Além dos eventos carnavalescos, também estaremos cobrindo a etapa do Verão Sergipe no Abaís”, ressaltou.

O planejamento abrange também as unidades especializadas, a exemplo da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Grupamento Tático Aéreo (GTA), Esquadrão de Polícia Montada (EPMon), Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Polícia Civil

No que se refere à atuação da Polícia Civil no Carnaval, 725 servidores, sendo 112 delegados e 528 oficiais investigadores, estarão mobilizados. Conforme o plano operacional, na capital, durante o Carnaval, será mantido o funcionamento 24 horas da Central de Flagrantes e do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), inclusive com reforço nas equipes policiais.

Ainda em Aracaju, para o Rasgadinho, haverá estrutura plantonista na 2ª Delegacia Metropolitana (DM), de 1º a 4 de março, das 14h às 2h. Além disso, para otimizar a cobertura do território, a Polícia Civil instituiu o funcionamento da 10ª DM, no bairro Mosqueiro, para o registro de boletins de ocorrência das 8h às 20h, também entre os dias 1º e 4 de março.

Na Barra dos Coqueiros, de 1º a 4 de março, das 15h às 3h, estará em funcionamento uma plantonista na 11ª DM. Em Nossa Senhora do Socorro, a 5ª DM atuará de forma plantonista, também de 1º a 4 de março, das 15h às 23h.

Segundo a delegada Rosana Freitas, coordenadora das Delegacias da Capital, o planejamento operacional visa atender de forma célere às demandas da população e também às ocorrências encaminhadas pelas polícias e guardas municipais. “Teremos plantões em delegacias estratégicas para atender ocorrências dos eventos, aproximando a Polícia Civil da população e facilitando o trabalho das forças de segurança”, destacou.

Já no interior do estado, as Delegacias Plantonistas – Itabaiana, Lagarto, Estância, Propriá, Nossa Senhora da Glória e Maruim – funcionarão em regime de plantão ininterrupto entre 18h da sexta-feira (28) e 8h da quarta-feira (5).

Além das unidades que já funcionam de forma plantonista, a Polícia Civil definiu plantões especiais no Abaís (Estância), Caueira (Itaporanga D’Ajuda), Canindé de São Francisco, Itabaianinha, Neópolis e Pirambu. Os plantões também terão início na sexta-feira (28), às 18h, e seguirão até às 8h do dia 5 de março. Apenas em Itabaianinha, os plantões serão feitos entre 16h e 4h.

Conforme o delegado Fábio Pereira, coordenador Operacional das Delegacias do Interior, a Polícia Civil contará com oficiais investigadores e delegados, perfazendo equipes completas nas delegacias plantonistas e nos postos de apoio durante o Carnaval. “Para que as ocorrências sejam prontamente atendidas e de forma célere, possibilitando o início rápido de investigações”, evidenciou.

Para eventuais acionamentos em torno de ocorrências complexas, a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) também contará com equipes à disposição das unidades plantonistas do Carnaval. A Delegacia-Geral também estará com equipes de prontidão para suporte às delegacias durante o período carnavalesco em Sergipe.

Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

Neste Carnaval, o Corpo de Bombeiros atuará com um efetivo de 137 bombeiros militares. As equipes são formadas por mergulhadores, guarda-vidas, coordenadores, supervisores, operadores de drone e bombeiros militares, atuando em patrulhamento aquático, devidamente preparadas com equipamentos técnicos.

Serão empregadas pelo Corpo de Bombeiros viaturas de auto-salvamento, motos aquáticas, quadrículos, botes de salvamento, viaturas de combate a incêndio e viaturas do tipo UTV. As equipes do Corpo de Bombeiros também contam com equipamentos para eventuais ocorrências de afogamentos.

Dentre as localidades com reforço da atuação do CBMSE no carnaval estão Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga D’Ajuda, Estância, Cumbe, Campo do Brito, Lagarto, Porto da Folha, Neópolis, Propriá, Telha, Canindé de São Francisco, Santana de São Francisco e Campo do Brito. A atuação também contempla balneários e praias, a fim de orientar os banhistas.

Para a coronel Maria Souza, diretora Operacional do Corpo de Bombeiros, o planejamento operacional da corporação tem por objetivo assegurar a tranquilidade dos foliões e de toda a população. “Desenvolvemos um planejamento que contempla todas as nossas atividades, inclusive resgates e salvamentos, para garantir que o Carnaval transcorra com tranquilidade em Sergipe”, evidenciou.

Denúncias e Acionamentos

Em casos de eventuais ocorrências relacionadas ao período carnavalesco, as forças de segurança pública podem ser acionadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no telefone 190. O Corpo de Bombeiros também pode ser acionado pelo telefone 193. Os casos de crimes recorrentes podem ser informados de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia, da Polícia Civil, no telefone 181.

Com informações e foto da SSP