SEGURANÇA PÚBLICA DIVULGA O BALANÇO DAS OCORRÊNCIAS DURANTE O CARNAVAL 2025 NO ESTADO DE SERGIPE

Com a conclusão do período carnavalesco em Sergipe, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou o balanço final das ocorrências registradas entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025. Ao todo, foram registradas 42 prisões em flagrante e um cumprimento de mandado de prisão em todo o território sergipano. Não houve registro de morte ligadas às festividades carnavalescas. Os dados foram compilados pelas Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), sendo divulgados nesta quinta-feira, 6.

Conforme o levantamento, na capital e Barra dos Coqueiros, foram registradas, no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), 11 prisões em flagrante por violência doméstica. Pela Delegacia Virtual, foram recebidos seis boletins de ocorrência, dos quais três foram com solicitação de medida protetiva, com um deferimento dessa decisão judicial.

No tocante à atuação dos plantões para o Rasgadinho e para o Carnaval da Barra dos Coqueiros, foram registrados três termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), sendo dois na capital. Os TCOs foram referentes a casos de desacato, porte ilegal de arma e vias de fato.

De acordo com o mapeamento, no interior do estado, de 28 de fevereiro a 4 de março, foram registradas 31 prisões em flagrante, além de um cumprimento de mandado de prisão. Ainda no período, foram contabilizados 163 boletins de ocorrência e dez TCOs registrados nas unidades plantonistas e plantões especiais instituídos para o Carnaval.

Segundo o tenente-coronel Alysson Cruz, integrante da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, a Operação Carnaval foi considerada positiva pelas forças de segurança pública. “A corporação esteve presente com todo seu efetivo e atuamos de forma integrada, também fazendo diversas operações para garantir a segurança pública durante o período carnavalesco em Sergipe”, enfatiza.

Para a coordenadora operacional das delegacias da capital, Nalile Castro, o período transcorreu dentro do esperado para as forças de segurança pública. “Consideramos o Carnaval muito tranquilo e poucos procedimentos foram lavrados. O destaque também foi para as mulheres que confiaram na Polícia Civil e solicitaram medidas protetivas pela Delegacia Virtual”, ressalta.

Conforme o coordenador das delegacias do Interior, Jonathas Evangelista, foi mais um Carnaval com muita tranquilidade. “Também foi mais um ano de trabalho integrado entre as forças de segurança pública. Disponibilizamos equipes completas com delegados e oficiais investigadores, o que contribuiu para a produtividade da Polícia Civil”, salienta.

Corpo de Bombeiros

Segundo os dados do CBMSE, dos 98 atendimentos, houve registros de afogamentos, atendimentos pré-hospitalares e casos de crianças perdidas, além das ações referentes ao trabalho prévio de identificação com pulseiras. Dos cinco afogamentos, três foram considerados mais graves, porém sem intercorrências na estabilização das vítimas. A corporação evidenciou que não houve registros de mortes durante as festividades carnavalescas em Sergipe.

Para a subcomandante do CBMSE, coronel Maria Souza, a Operação Carnaval foi exitosa em todo o território. “Tivemos, claro, um aumento no número de ocorrências, mas agimos prontamente, inclusive resgatando as vítimas de afogamentos, que ficaram bem depois que as estabilizamos”, conclui.

