SEGURANÇA PÚBLICA IMPLEMENTA VIDEOMONITORAMENTO EM TEMPO REAL COM MAIS DE 30 CÂMERAS NO ARRAIÁ DO POVO

Para reforçar a segurança e proteção de sergipanos e turistas no Arraiá do Povo, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) implementou um sistema de videomonitoramento especialmente dedicado ao maior evento junino de Sergipe, na Orla da Atalaia, zona sul de Aracaju. São mais de 30 câmeras adicionais para reforçar o monitoramento em tempo real que já é feito nos espaços da Orla.

As câmeras dedicadas ao Arraiá do Povo estão estrategicamente instaladas pelos espaços de shows e também na Vila do Forró. As câmeras são monitoradas em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), vinculado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

“A finalidade é fornecer uma visão abrangente do ambiente, permitindo que as equipes de segurança monitorem áreas-chave em tempo real e identifiquem rapidamente qualquer incidente e acionem o policiamento local, possibilitando uma atuação rápida e precisa das forças de segurança pública”, explicou o major Evelyn Lima, diretor do CICC.

Contagem de pessoas

O sistema de videomonitoramento dedicado ao Arraiá do Povo também permite a contagem de pessoas presentes no tradicional evento junino, conforme explicou o diretor do CICC. “As câmeras de vigilância estarão equipadas com software especializado para contagem de pessoas em tempo real”, ressaltou.

“A ferramenta permite que as equipes de segurança monitorem o fluxo de pessoas no evento e tomem medidas preventivas caso seja identificada grande concentração de pessoas em determinadas áreas”, contextualizou o major Lima, responsável pelo CICC do Ciosp.

O diretor do CICC complementou que o videomonitoramento estabelece o contato direto com o Posto de Comando do Evento e com o policiamento empregado na Vila do Forró e em seu entorno. “Garantindo que os cidadãos sergipanos e todos os turistas possam desfrutar do Arraiá do Povo com o máximo de tranquilidade e segurança”, concluiu o major Evelyn Lima.

