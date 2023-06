Segurança Pública lança campanha ‘Se Avexe Não’ para conscientização sobre segurança

O mês de junho chegou e trouxe junto a campanha junina mais aguardada pelos sergipanos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) lançou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (2), no Centro Integrado de Comando e Controle, a campanha ‘Se Avexe Não’, em sua nova edição para as festividades juninas de 2023. A campanha traz, em forma de paródia musical, orientações para que os sergipanos e turistas curtam as festividades tradicionais do estado com cuidado e tranquilidade.

O coordenador de comunicação da SSP, Lucas Rosário, explicou que a campanha ‘Se Avexe Não’ é feita por servidores da Segurança Pública, que utilizaram paródia da música tradicional ‘Carolina’, de Luiz Gonzaga. “A paródia trata de temas que envolvem serviços da segurança pública, como as investigações de importunação sexual, feitas pelo DAGV, os flagrantes da Polícia Militar, os casos de armazenamento e utilização de fogos de artifício, além do consumo de bebidas alcoólicas, na perspectiva da saúde e do trânsito”, revelou.

Lucas Rosário concluiu informando que a campanha ‘Se Avexe Não’ faz parte do planejamento operacional da SSP para o período das festividades juninas. “Não apenas de atuar nos locais, que é um trabalho bastante importante, mas também na perspectiva de levar informação. A programação é para veiculação da campanha em rádio e televisão, além de publicação dos vídeos nas redes sociais da segurança pública e exibição nos principais festejos juninos do estado”, pontuou.

Fonte e foto SSP