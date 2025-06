SEGURANÇA PÚBLICA REALIZA BLITZ PARA COIBIR OS ABUSOS COMETIDOS POR FLANELINHAS NOS FESTEJOS JUNINOS

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) realizou, nesta terça-feira (3), uma blitz com o objetivo de orientar flanelinhas que atuam nos arredores dos festejos juninos de Aracaju. A ação, que ocorreu na Orla de Atalaia, contou com a atuação de equipes das Polícias Civil, Militar e Científica, sendo fruto da apuração de denúncias sobre comportamentos abusivos praticados pelos flanelinhas. Durante a ação, uma pessoa foi encontrada com uma faca peixeira, o que motivou a condução à Delegacia de Turismo (Detur).

Entre as queixas contra os flanelinhas, há relatos de que eles estariam cobrando entre R$ 20 e R$ 30 de motoristas que desejavam estacionar em áreas públicas, o que pode configurar o crime de tentativa de extorsão. Na ação, alguns deles foram convidados à Detur, onde prestaram esclarecimentos e, em seguida, foram liberados.

De acordo com o delegado-geral Thiago Leandro, o trabalho dos flanelinhas não é ilegal, desde que realizado de forma voluntária e respeitosa. “O trabalho de flanelinha não é crime. Trata-se de uma atividade digna, desde que exercida de forma voluntária e respeitosa. O problema está nos abusos, como coação, extorsão ou qualquer forma de violência contra quem apenas quer aproveitar os festejos juninos com tranquilidade”, explicou.

A operação, que teve caráter preventivo e educativo, buscou conscientizar os profissionais sobre a importância de uma conduta civilizada e em conformidade com a lei. “Nosso objetivo foi orientá-los a atuarem com urbanidade, cordialidade e respeito ao cidadão. O objetivo é garantir que todos possam curtir os festejos sem serem coagidos ou constrangidos”, completou Thiago Leandro.

Durante a ação, as forças de segurança os recepcionaram com transporte adequado e atendimento humanizado. “Montamos uma estrutura apropriada, com ônibus, vans e viaturas, para recepcioná-los e orientá-los com dignidade, sempre respeitando os direitos humanos”, acrescentou o delegado-geral.

A operação também será estendida para cidades da Região Metropolitana e do interior do estado. “Infelizmente, essa prática abusiva de flanelinhas não ocorre apenas em Sergipe, mas em todo o Brasil. Nosso papel é garantir que ela não se transforme em uma ameaça para os foliões. Quem quiser trabalhar, que o faça com educação; e quem se sentir vítima deve procurar imediatamente a Polícia”, concluiu Thiago Leandro.

A SSP reforça que casos de coação, danos a veículos ou qualquer atitude abusiva devem ser denunciados imediatamente pelo telefone 190. Informações e denúncias sobre práticas recorrentes podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, no número 181. As forças de segurança atuarão com rigor para garantir a tranquilidade da população durante os festejos.

Texto e foto SSP