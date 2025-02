SEGURANÇA PÚBLICA RECEBE UMA NOVA FERRAMENTA PARA OTIMIZAR TEMPO DE RESPOSTA DAS OCORRÊNCIAS NO CIOSP

Para otimizar o atendimento de urgência às demandas de segurança pública em Sergipe, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) está recebendo o novo sistema Atalaya, implementado em parceria com a empresa Indra. Dentre as principais características do novo sistema estão melhorias no monitoramento de ocorrências em tempo real, inclusive do posicionamento de viaturas, e otimização no emprego de recursos operacionais. Os estudos de aplicabilidade da ferramenta já indicam a perspectiva de melhoria de 30% na capacidade de atendimento das forças de segurança pública de Sergipe. O novo sistema foi entregue à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da SSP nesta quinta-feira, 27.

A nova ferramenta, entregue à diretora da DTI, Elisabeth Cristina, também foi concebida objetivando um sistema otimizado para registro, despacho e consulta de ocorrências, garantindo um fluxo contínuo e eficiente para cada chamado.

O sistema Atalaya também permite que os operadores do Centro Integrado de Operações em Segurança (Ciosp) tomem decisões ainda mais estratégicas no direcionamento das equipes para os respectivos locais de ocorrências em Sergipe.

Para o secretário-executivo da SSP, coronel José Pereira de Andrade, o sistema Atalaya inaugura uma nova fase da atividade operacional da segurança pública, orientada a dados mapeados em tempo real para otimização da atuação do Ciosp. “O sistema traz uma evolução em toda a nossa plataforma de atendimento, colocando Sergipe, mais uma vez, em um patamar de destaque nacional no que tange o atendimento e despacho de ocorrências em tempo real”, evidenciou.

Conforme explicou o diretor do Ciosp, tenente-coronel Fernando Ferreira, a ferramenta Atalaya representa a concretização do desafio de fornecer um serviço ainda mais eficiente para o atendimento às ocorrências de segurança pública em Sergipe. “Com o novo sistema, estamos dando ao cidadão a certeza de que as instituições de segurança, Defesa Civil e urgência médica vão chegar rapidamente para prestar o serviço necessário a cada ocorrência”, enfatizou.

Segundo o major Clarkson Brito, que possui um vasto histórico em atendimento às ocorrências de segurança pública em Sergipe, a nova solução tecnológica atende às mudanças da sociedade em torno do rápido atendimento ao cidadão. “Por mais de duas décadas atuando na rua, percebemos que diversos fatos podem interferir no bom atendimento de uma ocorrência. Então, o novo sistema vem para ajudar na transmissão das informações, seleção das equipes e tempo de resposta às situações que demandam rápida intervenção da segurança pública”, contextualizou.

De acordo com o presidente das empresas responsáveis pelo sistema Atalaya – Indra e Minsait Brasil -, Marcelo Bernardino, a ferramenta foi concebida especialmente para atender às demandas de Sergipe. “E, para nós, é uma honra poder entregar sistemas e tecnologia para uma secretaria de segurança pública, que é um tema muito sensível para a população. É uma felicidade, um privilégio para nós”, ressaltou.

Otimização de ocorrências

O sistema Atalaya também fornece melhorias no cadastro, acompanhamento, consulta e mapeamento de ocorrências, com informações organizadas por região. Tais características visam também à redução do tempo de resposta com uma plataforma mais ágil e intuitiva, baseada no aprimoramento da usabilidade e da performance do sistema aos operadores do Ciosp.

Foto: Ascom SSP