SEGURANÇA PÚBLICA RECUPERA CERCA DE 100 CELULARES E INICIA PROCEDIMENTO DE CATALOGAÇÃO DOS APARELHOS

Com o trabalho integrado desenvolvido a partir das investigações conduzidas pela Delegacia de Turismo (Detur), a Polícia Civil recuperou diversos celulares furtados durante o Pré-Caju 2024. A Polícia Militar também apreendeu telefones móveis. Cerca de 100 aparelhos já foram recuperados, sendo que parte dos celulares estava em um veículo, cujos responsáveis foram identificados. A ação contou com o apoio da Delegacia-Geral, Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Divisão de Inteligência (Dipol) e coordenadorias da Polícia Civil na capital e no interior. A Detur atua nos procedimentos relativos às prisões de suspeitos, instauração de inquérito policial e catalogação dos aparelhos, para posterior definição de data e local para devolução dos celulares às vítimas.

De acordo com a delegada Luciana Pereira, integrante da Detur, o reforço na interceptação de crimes envolvendo furto de celulares em grandes eventos festivos na capital teve início desde o Pré-Caju de 2023. “Temos feito levantamentos e conseguido identificar e monitorar dezenas de pessoas que atuam em grandes eventos”, contextualizou.

Com o monitoramento de grupos especializados em furtos de celulares, a Detur e demais unidades especializadas como o Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e coordenadorias de Polícia Civil da capital e do interior, foi possível recuperar 50% dos celulares furtados já no período de um dia após o Pré-Caju 2024.

A quantidade de celulares furtados, mas recuperados pela Polícia Civil é fruto de um trabalho integrado entre as unidades, assim como descreveu o delegado André Baronto, do Depatri. “Além de termos a Polícia Civil no evento, tivemos o apoio do Depatri na investigação e operação de busca e recuperação dos celulares”, contextualizou.

“A Polícia Civil de Sergipe vem estruturando o seu planejamento para o Pré-Caju desde o ano passado, quando da prisão de integrantes de quadrilhas que falsificam abadás e também que furtam e roubam celulares, crimes que comumente ocorrem durante grandes eventos. Além da Detur, que é unidade de área, que foi estruturada como plantonista, para receber a população, na confecção de Bos e guarnições de outras forças, tivemos também uma estrutura mais ampliada, com o Depatri, com equipes formadas por delegados e oficiais investigadores, justamente para avançar nessas investigações. Ontem, tivemos a apreensão de 53 celulares aqui na capital, por volta de 22h, decorrente dessas investigações”, citou a delegada Nalile Castro, coordenadora operacional das delegacias da capital.

Veículo interceptado na capital

Com o trabalho integrado, as equipes da Polícia Civil identificaram um veículo estacionado nas proximidades do Pré-Caju. “Aguardamos o retorno dos responsáveis pelo veículo – um homem e uma mulher. Com uma mulher, encontramos 12 celulares que ela escondia na cintura. Dentro do veículo, havia mais 34 celulares”, relatou o delegado André Baronto, que integra o Depatri.

Veículo abordado no interior

Além do trabalho conjunto entre as unidades da Polícia Civil, a atuação integrada com a Polícia Militar também possibilitou a recuperação de mais celulares. Desta vez, em Indiaroba. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do Batalhão de Ações Táticas do Interior (BPati) interceptaram, em Indiaroba, um carro com cinco pessoas que retornavam para Salvador. No veículo, havia 48 celulares furtados no Pré-Caju.

Registro do boletim de ocorrência

Caso a pessoa vítima de furto de celular durante o Pré-Caju ainda não tenha comunicado o caso à Polícia Civil, é preciso procurar uma delegacia para o registro do boletim de ocorrência. “Pedimos que a população faça o registro do boletim de ocorrência com o maior número de informações possíveis sobre o caso”, complementou a delegada Luciana Pereira, que integra a equipe da Detur.

Devolução

Diante do volume de celulares recuperados, a Polícia Civil solicita que eventuais vítimas aguardem o contato da Detur. “Além da recuperação dos celulares, a gente precisa fazer o trabalho investigativo com relação às pessoas que foram presas e para isso precisamos respeitar a cadeia de custódia, que envolve a catalogação dos aparelhos e posterior devolução”, explicou Luciana Pereira.

A Polícia Civil realizará a divulgação sobre a devolução dos celulares recuperados tanto pela imprensa, quanto pelo Instagram da Polícia Civil (@pcsergipe). “A partir daí, as pessoas terão a data, horário e o local de devolução dos aparelhos celulares. O local exato da devolução será informado posteriormente pela Polícia Civil”, finalizou a delegada integrante da Detur.

Fonte e foto SSP