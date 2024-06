Segurança Pública registra poucas ocorrências no 2º final de semana de festividades juninas em Aracaju

Como resultado do planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o segundo fim de semana de festividades juninas em Sergipe foi marcado por poucas ocorrências policiais entre a sexta-feira, 7, e a madrugada desta segunda-feira, 10. O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e as Polícias Civil e Militar estiveram atuando nos principais eventos juninos, a exemplo do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia.

Conforme o levantamento feito pela Delegacia de Turismo (Detur) – unidade plantonista da Polícia Civil que recebe as ocorrências encaminhadas pela Polícia Militar – entre a sexta-feira, 7, e o sábado, 8, foram registrados um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato. Também no período, a Detur registrou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por receptação.

Já entre o sábado, 8, e o domingo, 9, a Detur registrou apenas um TCO por posse de drogas. Entre o domingo e a segunda-feira, 10, a unidade policial registrou quatro autos de prisão em flagrante. As prisões são referentes a quatro casos diferentes e foram decorrentes dos crimes de furto qualificado, desacato, lesão corporal e resistência, condução de veículo sob efeito de bebida alcoólica e tráfico de drogas.

Ainda entre o domingo, 9, e a segunda-feira, 10, a Detur registrou também dois termos circunstanciados de ocorrência em decorrência de rixa e desacato.

Corpo de Bombeiros

Durante o fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou 115 atendimentos, dos quais 88 foram referentes a atendimentos pré-hospitalares, 18 de orientação e prevenção e sete de outros fatos relativos à atuação das equipes nas áreas de eventos. Ao todo, foram 131 pessoas atendidas, das quais 100 não tiveram ferimentos e 12 tiveram ferimentos leves. Outras três pessoas tiveram ferimentos moderados a graves.

Com informações e foto da SSP