SEIS HOMENS SÃO MORTOS A TIROS DENTRO DE VEÍCULO NO POVOADO LAJES, EM NOSSA SENHORA APARECIDA

Uma suposta briga em um bar localizado no Povoado Lajes, no município de Nossa Senhora Aparecida na noite deste sábado (07), terminou com seis homens assassinados a tiros dentro de um carro.

A policia militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que antes do crime os homens estavam em um bar jogando sinuca, onde ocorreu uma discussão.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para os recolher os corpos.

Quem tiver informações que possam contribuir com a polícia deve ligar para o Disque-Denúncia 181.

Foto redes sociais