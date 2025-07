Sejuc inicia inscrições para curso de formação de novos policiais penais

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc/SE) inicia, nesta segunda-feira, 7, mais uma etapa decisiva no processo de ingresso de novos servidores para o sistema prisional, com isso, estão abertas as inscrições para o curso de formação dos candidatos aprovados no último concurso público da Polícia Penal. O prazo para inscrição vai até sexta-feira, 11.

O curso é coordenado pela Escola de Gestão Penitenciária (Egesp), e as inscrições devem ser feitas por meio de formulário específico, disponível no link: https://forms.gle/yAHiVQBJPrmpq3mQ9 . As informações fornecidas no formulário serão utilizadas para organização e planejamento das atividades formativas.

Segundo o diretor da Egesp, o policial penal Sydney Marinho, esta é uma fase essencial na formação dos futuros servidores. “Assim que realizarem a inscrição, os aprovados receberão o Manual do Aluno, com todas as orientações e diretrizes referentes ao curso, que é uma etapa fundamental para o exercício da função”, destaca.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato com a Egesp pelo telefone (79) 3225-6037 ou pelo e-mail: egesp.sejuc@sejuc.se.gov.br.

Foto: Ascom Sejuc