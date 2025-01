Sema recebe vereador Lúcio Flávio para tratar sobre as demandas ambientais de Aracaju

Na última segunda-feira (13), o vereador Lúcio Flávio (PL) foi recebido na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) pelo secretário adjunto, Vitor Batista. Durante o encontro, foram tratadas as necessidades que Aracaju tem na pasta do Meio Ambiente.

“Estou colocando também o mandato à disposição para que possamos entender o meio ambiente, não como uma pauta meramente ideológica, mas uma pauta de bem-estar para o cidadão e a população de Aracaju. Pedindo a ele a celeridade para emitir as licenças para as empresas poderem abrir seus novos negócios,gerando emprego e renda” – afirmou Lúcio Flávio após a visita.

Um destaque da reunião é a demanda encaminhada no ultimo domingo (12) ao vereador pela Associação de Moradores do Brisa Mar, Zona de Expansão, que vem solicitando uma limpeza dos lagos na região desde outubro do ano passado. De forma imediata, já foi contactada a Emsurb, que esteve com seu presidente, Hugo Esoj, no local para conferir a situação e agora aguarda uma avaliação e liberação da Sema para que a limpeza seja efetuada.

**Estagiário sob supervisão de Lúcio Flávio

Foto: Gabryel Manzatto

por Miguel Benks