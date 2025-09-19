SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO: BPRV REFORÇA AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO NAS RODOVIAS ESTADUAIS

Durante a Semana Nacional do Trânsito (SNT), o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) intensifica ações de conscientização e reforça a importância da prevenção de sinistros nas rodovias sergipanas. Conforme o levantamento da unidade vinculada à Polícia Militar, há um média indicativa de que nove em cada dez sinistros de trânsito ainda têm como principal fator o comportamento do condutor. Somente de janeiro a agosto deste ano, 94 pessoas perderam a vida no trânsito em Sergipe, conforme dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (CEACrim).

O comandante do BPRv, tenente-coronel Aldevan Silveira, destacou que a campanha reúne de forma integrada todos os órgãos de trânsito, mas reforçou que o trabalho ocorre ao longo de todo o ano. “Na verdade, a SNT representa a união de todos os órgãos em uma ação integrada. Durante esse período, levamos dados estatísticos à sociedade, mostramos as principais causas de sinistros e orientamos sobre o que pode ser feito para evitá-los. Vamos às escolas para educar as crianças e às ruas para conscientizar os adultos, que são os principais responsáveis pelo trânsito quando estão conduzindo veículos”, explicou.

Ainda de acordo com o comandante do BPRv, nas rodovias estaduais, quando há um sinistro, ele tende a ser mais violento do que nas áreas urbanas. “Isso porque há excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e, no interior do estado, muitos ainda insistem em trafegar sem capacete. Essas situações provocam lesões graves e até mortes”, alertou.

O tenente-coronel Aldevan Silveira reforçou também que a campanha é uma oportunidade de levar à população orientações que podem salvar vidas. “É fundamental que as pessoas respeitem a sinalização, usem os equipamentos obrigatórios e adotem comportamentos seguros. O objetivo é simples: sair de casa e voltar com tranquilidade, sem qualquer problema”, concluiu.

