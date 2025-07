Semfas acompanha caso de violência no Parque dos Cajueiros e suporte à vítima e companheiro

A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) informa que está acompanhando de perto o caso de K.M.V., vítima de estupro e tentativa de homicídio, ocorrido na madrugada da última sexta-feira, 27, no Parque dos Cajueiros, bairro Farolândia, em Aracaju.

Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Semfas prestou atendimento social imediato à vítima e ao seu companheiro, realizando o acolhimento de ambos. O casal foi encaminhado para uma das unidades da secretaria, onde permanece até o momento, recebendo suporte integral, incluindo alimentação, cuidados com a saúde, orientação para regularização documental, contato com familiares para restabelecimento de vínculos e atendimento às demais necessidades pessoais.

Ambos já eram acompanhados anteriormente pela rede socioassistencial e, embora tenham deixado voluntariamente a unidade em ocasiões anteriores, foram novamente acolhidos.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA