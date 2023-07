Senador Alessandro Vieira defende auditoria de recursos federais destinados a hospital ligado a Arthur Lira

Denúncia divulgada pela Revista Piauí revela que hospital ligado ao deputado recebeu 1 bilhão de reais em sete anos, no entanto, se afunda em dívidas e não tem dinheiro para pagar salários

Denúncia publicada pela Revista Piauí no último domingo (02) revela que o tradicional Hospital do Açúcar, atualmente renomeado para Hospital Veredas, localizado na capital alagoana Maceió, cuja gestão financeira é ligada ao deputado Arthur Lira (PP/AL), recebeu 1 bilhão de reais em sete anos. A instituição, no entanto, se afunda em dívidas e não tem dinheiro para pagar os salários.

A publicação motivou o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) a protocolar, nessa segunda-feira (03) requerimento ao presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Bruno Dantas, e ofício ao Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, solicitando providências administrativas e a devida apuração dos fatos para preservar o interesse público.

“Existem flagrantes indícios de irregularidades que precisam ser melhor apurados, e o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral tem papel para isso, uma vez que é verba federal, majoritariamente. Ao mesmo tempo, nós esperamos que depois do resultado desta apuração, que é um escândalo que chama mais atenção, depois dela, se possa estender esse mesmo tipo de auditoria para as outras instituições filantrópicas ao longo do Brasil, uma vez que são verbas bilionárias”, aponta Alessandro Vieira.

DENÚNCIA

A reportagem publicada pela Revista Piauí e assinada pelos jornalistas Breno Pires e Alice Maciel revela que o tradicional Hospital do Açúcar, em Maceió, criado na década de 1950, recebeu vultosos repasses federais a partir de 2016, quando o PP, partido de Arthur Lira, assumiu o controle do Ministério da Saúde. Em 2017, o então ministro da Saúde, Ricardo Barros destinou 6 milhões para a reforma do hospital que, dois anos depois, estaria concluída. Com a reabertura, passou a se chamar Hospital Veredas. “Depois disso, veio o derrame de dinheiro público, que, só em verba federal, totalizou 287 milhões de reais”, revela a reportagem.

Desde então, a administração financeira do Hospital Veredas está sempre ligada a aliados ou parentes do deputado Arthur Lira. “Apesar da fartura de recursos públicos, o Hospital Veredas encontra-se em graves dificuldades financeiras. Uma investigação conjunta da Piauí e da Agência Pública mostra que o agravamento dos problemas do hospital coincide com o começo da gestão do PP no Ministério da Saúde, em Brasília. No último dia 16 de junho, os funcionários entraram em greve porque chegaram a ficar três meses sem receber salário neste ano e, até hoje, não receberam o décimo-terceiro do ano passado”, aponta a matéria.

Foto assessoria