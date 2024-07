SERGIPE ALCANÇA NOVO MARCO NA REDUÇÃO DE CRIMES CONTRA A VIDA COM DIMINUIÇÃO DE 54% NOS LATROCÍNIOS

Em novo marco na preservação de vidas no estado, Sergipe registrou uma queda de 54,5% nos latrocínios, conforme levantamento feito pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2024. publicação feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgada nesta quinta-feira, 18. O latrocínio é o roubo que tem como consequência a morte da vítima.

Segundo os dados do FBSP, publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, enquanto que, no ano de 2022, 11 pessoas perderam suas vidas em crimes de latrocínio, no ano seguinte, 2023, cinco pessoas foram vítimas desse crime em todo o território sergipano.

Para o secretário de segurança pública, João Eloy de Menezes, a redução nos latrocínios é positiva pois reflete o empenho das polícias para a preservação de vidas em Sergipe. “A redução desse crime vem sendo intensificada e é fruto das ações das nossas polícias Civil, Militar e Científica”, avaliou.

João Eloy destacou ainda que a redução continuada dos latrocínios está atrelada à reestruturação da segurança pública. “Desde o ano de 2016, quando houve alta da criminalidade no estado, estamos reforçando as nossas equipes e reestruturando as instituições para combater efetivamente a violência em Sergipe”, acrescentou.

Conforme o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, o resultado positivo é fruto do trabalho integrado e da ostensividade policial nas ruas. “Continuamos trabalhando, valorizando os profissionais e dando condições adequadas para o combate à criminalidade, e o resultado é a queda de crimes como o de latrocínio”, ressaltou.

Para o delegado-geral, Thiago Leandro, a meta da segurança pública é continuar atuando para diminuir os crimes contra a vida em Sergipe. “É um crime difícil de ser investigado, mas estamos reforçando as apurações policiais e atuando na resolutividade dos casos, para evitar novos latrocínios no estado”, salientou.

Quando as armas de fogo são apreendidas, o Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica, faz exames periciais que contribuem para a elucidação de crimes contra a vida, a exemplo dos latrocínios. Os peritos criminais estabelecem o calibre das armas e outras evidências que corroboram com a elucidação dos casos e redução dos indicadores.

Fonte e foto SSP