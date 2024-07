SERGIPE AUMENTA EM 23,5% APREENSÕES COM MAIS DE MIL ARMAS DE FOGO ILEGAIS RETIRADAS DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO

Em somatório entre os últimos dois anos, Sergipe registrou a marca de 1.851 armas de fogo ilegais apreendidas nas ações e operações desencadeadas pelas polícias Militar e Civil em todo o território sergipano. Em comparativo entre 2022 e 2023, houve crescimento de 23,5% na quantidade de armas apreendidas no estado. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, publicação feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento foi divulgado pelo FBSP nesta quinta-feira, 18.

De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, as forças de segurança pública estaduais de Sergipe apreenderam 828 armas de fogo durante todo o ano de 2022. Já no ano seguinte, 2023, as unidades policiais vinculadas à Secretaria da Segurança Pública (SSP) apreenderam 1.023 armas de fogo ilegais.

As apreensões refletem a efetividade das ações de segurança pública no combate à criminalidade em Sergipe. Inclusive, a retirada de circulação desses armamentos representa ainda o combate aos crimes de roubos e homicídios, conforme evidenciou o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro.

“Além de impactar na diminuição dos crimes de roubos e, principalmente, nas investidas criminosas contra a vida, que são homicídios e latrocínios, é preciso lembrar que as práticas de posse e porte de arma sem autorização são consideradas crimes, e não mais uma contravenção penal”, alertou o delegado-geral.

O delegado-geral Thiago Leandro relembrou também que essas armas de fogo geralmente entram de forma ilegal no país, assim como acrescentou o delegado-geral. “A maioria das armas apreendidas no estado estavam nas mãos de pessoas que cometeram crimes e geralmente vêm ilegalmente de outros países”, acrescentou Thiago Leandro.

Diante da relação das armas ilegais com a prática de crimes, o coronel Alexsandro Ribeiro, comandante da Polícia Militar, ressaltou que as operações estão reforçadas em todo o estado. “As apreensões fazem parte das ações preventivas e repressivas das nossas polícias, evitando roubos e homicídios”, finalizou.

As armas de fogo apreendidas em Sergipe também são encaminhadas para perícia. O Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica, conta com o setor de balística forense, onde os peritos criminais estão preparados para precisar o calibre das armas e se os armamentos foram utilizados em crimes investigados pela Polícia Civil.

Fonte e foto SSP