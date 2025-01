Sergipe continua como o estado mais seguro do Nordeste, aponta MJ

Em nova atualização anual do Painel de Indicadores Estatísticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Sergipe ocupa, pelo segundo ano consecutivo, o posto de estado mais seguro da região Nordeste. A taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) apresentou uma redução de 18,35%, saindo de 20,16 mortes por 100 mil habitantes, ao fim de 2023, para 16,46, no final de 2024. Os CVLIs abrangem homicídios, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte. Os novos dados acerca da incidência de criminalidade no país foram divulgados nesta quarta-feira, 22.

No recorte apenas dos casos de homicídios, Sergipe já superou a meta do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II), prevista para 2030, de reduzir a taxa de homicídios para 16 mortes por 100 mil habitantes. De acordo com o mapeamento do MJSP, o estado encerrou o ano de 2024 com taxa de 15,49 homicídios por 100 mil habitantes.

Ainda segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em 2024 foram 355 homicídios dolosos em todo o território sergipano, uma queda em relação aos 435 registrados em 2023. Considerando os números registrados, ao menos 80 pessoas tiveram suas vidas preservadas em Sergipe.

O governador Fábio Mitidieri afirmou que os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública reafirmam o trabalho realizado na valorização das polícias e reestruturação técnica e de materiais das forças de segurança. Mitidieri pontuou, ainda, que os investimentos na Segurança Pública dialogam com as políticas de desenvolvimento implantadas, já que um estado seguro atrai investimentos, turistas, serviços, movimentando a economia.

Fortalecimento da segurança

“Essa redução de 18% nos índices de mortes violentas é fruto de muito trabalho, planejamento e, principalmente, investimento em segurança pública. Desde o início da nossa gestão, temos priorizado a valorização dos nossos profissionais e o fortalecimento das nossas forças de segurança. Realizamos concursos públicos para ampliar os efetivos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, garantindo que a população seja atendida com rapidez e eficiência. Além disso, temos investido em tecnologia, como o uso de ferramentas de inteligência para prevenir e combater o crime, e na ampliação da estrutura física, como delegacias e batalhões”, destacou.

O governador frisou que os resultados obtidos são fruto de um compromisso firme com políticas públicas integradas, que visam não apenas a repressão da criminalidade, mas também a prevenção, buscando preservar vidas e assegurar o bem-estar dos sergipanos. “Vamos seguir nesse caminho, porque a vida e o bem-estar dos sergipanos são a nossa prioridade máxima”, declarou.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, os dados divulgados dialogam com os indicadores que vêm sendo colocados pela SSP. “É também a comprovação de que o nosso trabalho está sendo reconhecido como exitoso pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública”, enfatizou.

Ainda segundo João Eloy, os números também evidenciam o comprometimento das forças de segurança pública com a preservação de vidas em todo o estado de Sergipe. “O nosso maior objetivo é garantir segurança pública para os sergipanos, que cada cidadão tenha sua vida preservada e que possa sair de casa para trabalhar, estudar e ter lazer sem a preocupação de ser vítima da criminalidade”, assegurou.

Já a secretária de Estado de Política para as Mulheres (SPM), Danielle Garcia, celebrou que os dados de redução de CVLIs também representam a diminuição dos feminicídios em Sergipe. “O principal foco das ações desenvolvidas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em 2024 foi o enfrentamento à violência contra a mulher e a garantia de proteção às vítimas, inclusive para combater o feminicídio, que é o ápice da violência contra a mulher. E mais uma vez Sergipe avançou neste sentido”, ressaltou.

A gestora lembra que, em 2024, foram 10 casos registrados no estado. Um dado que não é para ser comemorado, uma vez que são vidas que foram brutalmente interrompidas. No entanto, de acordo com Danielle Garcia, ele reforça a importância do trabalho que vem sendo realizado de fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas pelo Governo de Sergipe. “Nosso objetivo é combater todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, e vamos seguir com esse foco”, complementou Danielle Garcia.

O secretário João Eloy de Menezes reforça que os indicadores positivos são fruto da atuação diária dos servidores das forças de segurança pública de Sergipe. “Esses números expressam o comprometimento dos nossos policiais civis, militares e peritos oficiais, que diuturnamente estão comprometidos em ações e operações de segurança pública. Com a dedicação de cada um dos nossos servidores, o povo sergipano vem vivenciando um estado cada vez mais seguro para todos”.

