SERGIPE É CONVIDADO PARA INTEGRAR PROJETO-PILOTO DO PROTOCOLO NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE CELULARES

Sergipe e os demais estados convidados pelo MJSP utilizam o sistema Sinesp PPE, de procedimentos policiais eletrônicos, que é uma ferramenta que padroniza o preenchimento de boletins de ocorrência e facilita a obtenção de dados com mais qualidade. Sergipe já acompanha a elaboração do protocolo com visita ao Estado do Piaui.

Com o Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares, o Programa Celular Seguro ficará ainda mais abrangente a partir da utilização de tecnologia, cooperação e integração de dados para promover mais segurança.

Para o coronel José Pereira de Andrade Filho, secretário-executivo da SSP de Sergipe, a expectativa é fortalecer as ações voltadas ao combate aos roubos e furtos de celulares, bem como da questão monetária das vítimas “Aqui vamos incrementar a questão do Celular Seguro, pois é preciso identificar os grupos criminosos já que eles atuam também no acesso às contas bancárias das vítimas”, ressaltou.

O secretário-executivo da SSP reforçou ainda que, com o protocolo, a intenção é aumentar os índices de devolução de aparelhos roubados e furtados no país, coibindo ambas as práticas criminosas em todo o território brasileiro. “Estando também a população consciente da importância e da necessidade do registro do roubo e furto de celulares”, complementou.

As delegadas Luciana Pereira e Gisele Theodoro serão as representantes de Sergipe no Grupo de trabalho que visa referendar a ferramenta em âmbito nacional.

Protocolo

O Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares será dividido em três fases. A fase um é referente à formalização, que acontece com a assinatura do protocolo de intenções entre o MJSP e o estado do Piauí para a parceria institucional. Os representantes das secretarias de segurança pública dos dez estados também assinam a adesão ao grupo de trabalho.

A fase dois é referente à elaboração conjunta, em que o MJSP institui um grupo de trabalho com integrantes do Governo Federal e dos estados. O grupo de trabalho será responsável por elaborar a metodologia e fluxo do protocolo nacional de recuperação de celulares, implementar o protocolo e formato de teste por meio de operações unificadas para garantir sua usabilidade em âmbito nacional.

Já a fase três é referente à implementação nacional. Após a fase de implementação piloto do Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares, os demais estados serão convidados a aderirem ao protocolo e receberão o apoio do MJSP.