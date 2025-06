SERGIPE É O QUARTO ESTADO COM MAIOR REDUÇÃO DE ROUBOS DE VEÍCULOS NO PAÍS, DEMONSTRA LEVANTAMENTO DO MJSP

Em comparativo entre 2023 e 2024, Sergipe registrou queda de 30,36%, conforme divulgado no mapeamento intitulado Mapa da Segurança Pública, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Na publicação, o estado também figura no patamar de quarto estado do país e primeiro do Nordeste entre os que mais reduziram os indicadores desse crime.

Segundo o levantamento, enquanto que em 2023 aconteceram 774 roubos de veículos no estado, no ano de 2024 ocorreram 539 – demonstrando a redução de cerca de 30%. Apenas os estados do Acre, Amapá e Rio Grande do Sul tiveram reduções maiores do que a de Sergipe no tocante aos roubos de veículos no Brasil.

Diante dos índices apresentados pelo MJSP, o diretor da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), Kássio Viana, explicou que, desde 2019, Sergipe vem registrando uma queda gradativa nos roubos e furtos de veículos. “Quando analisamos a série histórica desde 2017, saímos de mais de dois mil registros para cerca de 700 ocorrências e, depois, para menos de 600 em todo o estado, uma redução drástica nesse tipo de crime”, evidenciou o delegado.

Esses resultados são fruto de um planejamento de atuação integrada entre as Polícias Civil e Militar. “Os resultados que Sergipe vêm alcançando são fruto da atuação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar. Enquanto a Polícia Militar intensifica o patrulhamento nas áreas com maior incidência, a Polícia Civil realiza investigações e prende os envolvidos, retirando de circulação criminosos que atuam nesse tipo de delito”, destacou Kássio Viana.

Para o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, o resultado reforça o trabalho contínuo e integrado das forças de segurança em Sergipe. “A redução dos roubos de veículos é fruto do investimento em inteligência policial, patrulhamento ostensivo e ações de repressão qualificada. Seguiremos firmes no combate a esse e a outros crimes, sempre com o objetivo de oferecer mais segurança à população sergipana”, assinalou.

Texto e foto SSP