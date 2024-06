SERGIPE ENVIA EQUIPE DE BOMBEIROS MILITARES PARA ATUAÇÃO NA FORÇA NACIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO RS

Em atendimento à solicitação da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), o Governo do Estado de Sergipe e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) autorizaram o encaminhamento de três bombeiros militares para o Rio Grande do Sul.

O objetivo é prestar apoio na área de saúde, diante das ações de recuperação do estado após a catástrofe climática registrada no estado gaúcho.

Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), coronel Fábio Cardoso, os bombeiros militares sergipanos irão atuar nas ações de saúde que estão sendo desenvolvidas no Rio Grande do Sul. “Os bombeiros sergipanos estarão dando apoio na área de saúde junto aos nossos irmãos gauchos”, ressaltou.

Segundo o sargento Edivan, que irá compor a equipe, a expectativa é ajudar ao próximo, colocando em prática a missão de salvar vidas. “Colocando em prática toda teoria que adquirimos no nosso curso de formação e também em cursos de atuação em desastres, representando a nossa corporação”, reforçou.

De acordo com a sargento Perla, que também integra a equipe direcionada ao Rio Grande do Sul, a missão irá contribuir com a população gaúcha, tão afetada pela catástrofe natural. “A gente sabe que o pós-desastre era a pior situação. O nosso trabalho vai ser justamente de apoiar o povo gaúcho”, reiterou.

Já conforme a soldado Manuella, que faz parte da equipe, a expectativa de contribuir com a população do Rio Grande do Sul é alta. “A expectativa é enorme. Depois que eu entrei no Corpo de Bombeiros, diversas situações aconteceram, e eu quero ajudar a população gaúcha tão afetada pela catástrofe natural”, pontuou.

