SERGIPE JÁ EMITIU 533,3 MIL CARTEIRAS DE IDENTIDADE NACIONAL, O QUE SIGNIFICA 23% DA POPULAÇÃO DO ESTADO

Até o dia 23 de julho, Sergipe já havia emitido 533.330 mil novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), o equivalente a 23,28% da população do estado. Em todo o país, mais de 30 milhões de brasileiros já emitiram o documento. Os números estão consolidados em base de dados divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No estado, foram 292 mil registros de pessoas do sexo feminino (54,76%) e 241,2 mil do sexo masculino (45,23%). A média diária de emissões é de 474. Só no mês de julho de 2025, foram registrados mais de 18,5 mil documentos.

COMO FAZER – A primeira via é gratuita. A CIN é emitida em todos os estados (confira como fazer na sua Unidade Federativa). É necessário levar certidão de nascimento ou de casamento.

IDADE – A faixa etária que mais tem se beneficiado do serviço é a parcela da população de 15 a 19 anos. São 56,5 mil pessoas dessa idade (10,6% do total em Sergipe). A segunda faixa com maior número de registros é a entre 10 e 14 anos, com 41,1 mil emissões no estado (7,71% do total).

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Dos 30 milhões de documentos emitidos até 23 de julho no Brasil, 493 mil foram registrados por pessoas com deficiência. Em Sergipe, são 15.703 pessoas. Desse universo, 8 mil são de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (48,5%), 3,7 mil pessoas com deficiência intelectual (22,77%), 2,7 mil com deficiência física (16,79%), 1,1 mil com deficiência visual (7,01%) e 820 com deficiência auditiva (4,92%).