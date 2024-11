SERGIPE MANTÉM QUEDA DOS ROUBOS DE VEÍCULOS COM DIMINUIÇÃO DE 40% NOS CASOS, APONTA LEVANTAMENTO

Segundo o delegado Kassio Viana, embora os dados do MJSP ainda não permitam uma comparação, já que o ano de 2024 ainda não foi encerrado, o levantamento preliminar feito pelas seguradoras possibilita o mapeamento da tendência da manutenção do patamar de estado que mais reduziu o número de roubos de veículos no Brasil. “As seguradoras fazem o levantamento para consumo interno e temos a informação até o mês de agosto”, citou.

Essa tendência de manutenção do primeiro lugar em redução de roubos de veículos é avaliada como um ponto positivo diante dos estudos que são feitos na área de segurança pública. “Quando se tem uma redução drástica como tivemos no ano passado, a tendência é de uma diminuição menor, pois se chega a um platô em que há dificuldade de obter uma diminuição significativa, mas tivemos uma surpresa positiva”, avaliou Kassio Viana.

Se a tendência de queda se mantiver, conforme relatou Kassio Viana, Sergipe deve figurar entre os primeiros lugares no ranking dos estados com maior redução da incidência de roubo de veículos no Brasil. “Relembro que, estatisticamente falando, após imprimir redução de 51%, há dificuldade em fazer uma diminuição significativa no ano seguinte. Mas os números de Sergipe apontam para uma grande redução”, detalhou o delegado.

Kassio Viana relembrou que a tendência de queda registrada em Sergipe é fruto do trabalho integrado entre as polícias Civil, Militar, Científica e Rodoviária Federal. “É um trabalho integrado sempre de troca de informações e operações para que a gente possa identificar os lugares onde estão ocorrendo o maior número de crimes. A troca de informações também permite prisões e a diminuição desse crime no estado”, ressaltou.

Ainda para assegurar a tendência de queda, as investigações contribuem para elucidar casos que entrariam nas estatísticas de roubo, porém que não ocorreram. “Esses registros envolvem casos em que as pessoas não querem vender o veículo pelo preço da tabela Fipe, em caso de queda do valor, e fazem o registro falso de roubo para receber o seguro. Outros casos envolvem a não localização do comprador do veículo e ,para se livrar de dívidas no Detran, fazem o boletim de ocorrência falso”, especificou o delegado.

Histórico mensal

Ainda conforme o levantamento feito pelas seguradoras, nos meses de 2024, Sergipe obteve a maior redução de roubo de veículos em julho, assim como explicou o delegado Kassio Viana. “Nós tivemos uma redução de 68% na incidência de roubo de veículos no mês de julho, comparado com o mesmo período do ano passado”, especificou o titular da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos.

Impacto positivo no seguro

Para as seguradoras, os indicadores relativos à incidência de roubos de veículos impactam diretamente no valor das apólices. Com essa diminuição, a tendência é que os valores de seguros de veículos em Sergipe apresentem queda. “Infelizmente, em que pese a redução dos indicadores de roubos, os números de acidente ainda devem impactar no preço do seguro”, ponderou o delegado Kassio Viana.

Considerando a redução registrada ano passado, a economia em seguro de veículos alcançou o marco de R$ 30 milhões em Sergipe, assim como relembrou o delegado. “A população deixou de pagar esse valor em seguro, e a gente espera que siga essa tendência para o próximo ano, fruto do trabalho desenvolvido de forma integrada entre as polícias Civil e Militar”, concluiu o delegado titular da DRFV.