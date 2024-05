SERGIPE INTEGRA PROJETO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL PARA PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA

O objetivo da reunião desta quinta-feira na SSP foi o de apresentar o funcionamento e metas do Projeto Escuta Susp aos gestores estaduais das forças de segurança pública de Sergipe – Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica – de modo a fortalecer a parceria entre Governo Federal e a SSP para o sucesso da iniciativa federal de atenção à assistência especializada em saúde mental.

Conforme a coordenadora-geral de Valorização Profissional da Senasp, delegada Juliana Ribeiro, a comissão veio a Sergipe para a realização da última etapa da implantação do Projeto Escuta Susp. “O projeto está focado principalmente na saúde mental dos profissionais de segurança pública. Essa é a etapa piloto do projeto, que abrange Sergipe, e até o fim do ano a proposta é expandir para todo o país”, explicou.

As consultas na área de psicologia no âmbito do Projeto Escuta Susp serão fornecidas pelo MJSP, conforme detalhou Juliana Ribeiro. “Dentro de uma contratação chamada Termo de Execução Descentralizada com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade de Brasília (UNB)”, contextualizou.

Ainda segundo Juliana Ribeiro, os terapeutas têm experiência em clínica psicológica e também são estudantes do último ano de graduação, de mestrado e doutorado. “Nós organizamos uma grande capacitação que irá proporcionar uma imersão dos terapeutas no universo da segurança pública e das demandas e conflitos específicos que podem causar o adoecimento mental”, acrescentou.

Em Sergipe, junto à comissão da SSP, os terapeutas serão levados para conhecer a realidade dos profissionais da segurança pública. “Para podermos conversar diretamente com eles. Nós estamos apostando que esses profissionais poderão atender melhor os policiais. O objetivo é complementar o que já é feito pelas secretarias para enfrentar o problema do adoecimento da saúde mental”, reforçou Juliana Ribeiro.

Conforme a professora da UFS Zenith Delabrida, a parceria é importante pois a instituição é uma das universidades parceiras do Projeto Escuta Susp. “A gente tem um foco de intervenção, que é o atendimento, e promoção de saúde mental, com cursos, lives, materiais e atividades em grupo. O papel das universidades é dar formato e viabilizar que o projeto aconteça”, salientou.

A união entre as instituições por meio do convênio com a Senasp cria a possibilidade de, nos próximos três anos, desenvolver um modelo específico de atendimento aos profissionais da segurança pública. “Já existe o desenvolvimento de um modelo em Sergipe, com os núcleos de atendimento nas corporações, o que facilita a chegada desse formato do Projeto Escuta Susp”, complementou Zenith Delabrida.

Para Iolanda Aragão, coordenadora do Centro Integrado de Referência em Atenção à Saúde do Trabalhador (Cirast) da SSP de Sergipe, que já vem disponibilizando atendimentos na área da psicologia aos servidores da segurança pública, a reunião reforça as ações do Pró Vida em Sergipe. “Somando à grande rede de atenção e cuidado que estamos construindo aqui no estado”, ressaltou.

Durante a reunião desta quinta-feira e também nos encontros anteriores com a Senasp, a SSP vem apresentando as atividades que vêm sendo desenvolvidas pelo Cirast. “Mostrando o quanto já avançamos nesse trabalho, e o Projeto Escuta Susp vem se somar ao nosso trabalho”, complementou Iolanda Aragão.

Segundo a major da Polícia Militar Denise Souza, coordenadora do Pró Vida da SSP de Sergipe, a implantação do projeto Escuta Susp é mais uma ação de reforço do atendimento dos servidores da segurança pública. “A escuta é um atendimento diferenciado pois os profissionais de terapia vão ter um treinamento prévio para atuarem diante das nossas especificidades, das particularidades de cada área”, realçou.

Também conforme a major Denise Souza, a parceria que resultou na implementação do Escuta Susp em Sergipe vai ampliar o acolhimento dos servidores da segurança pública no estado. “O objetivo é sempre a valorização profissional da segurança pública, já que trabalhamos em uma área de risco do adoecimento mental. É um atendimento especializado para os profissionais da segurança pública”, reforçou.

Projeto Escuta Susp

O Projeto Escuta Susp é um programa da Diretoria do Sistema Único de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Dsusp/MJSP), desenvolvido em parceria com universidades federais, com o objetivo de fornecer atendimento psicológico gratuito aos profissionais de segurança pública, com o auxílio de cursos e conteúdos virtuais.

A ação compõe o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida), instituído pelo artigo 42 da Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018. A proposta de implementação do Projeto Escuta Susp consiste no desenvolvimento de um projeto piloto que contemplará, além de Sergipe, o Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.