Sergipe: PRF flagra três caminhoneiros portando “rebites”

Policiais rodoviários federais flagraram, em ocorrências distintas durante o final de semana, três caminhoneiros portando comprimidos de “rebite”. As ações aconteceram no km 200 da BR-101 e no km 50 da BR-235, nos municípios de Cristinápolis e Itabaiana/SE.

Os policiais realizavam trabalho de fiscalização quando deram ordem de parada, em momentos distintos, a três caminhoneiros. Durante as abordagens, os condutores entregaram voluntariamente comprimidos de “rebite”, os quais possuem em sua composição a droga anfetamina. O medicamento é utilizado por alguns motoristas para se manterem acordados e suportarem grandes jornadas de trabalho, e sua comercialização é proibida no Brasil. Foram apreendidas, ao todo, 77 unidades da droga.

Todos os caminhoneiros assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), comprometendo-se a comparecer em Juízo quando intimados.

Fonte: PRF/SE