SERGIPE REGISTRA DIMINUIÇÃO DE 72% EM HOMICÍDIOS E REDUÇÃO EM FEMINICÍDIOS NO ESTADO, DIZ ANUÁRIO

Como resultado do fortalecimento de políticas públicas voltadas à área, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou queda de 72% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes em Sergipe, na comparação entre 2016 — ano de alta nos indicadores de violência — e 2024. Já entre o ano passado e 2023, a queda é de 20,4%. Os dados foram compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FNSP), divulgado nesta quinta-feira, 24. A publicação também revelou que houve reduções consistentes em feminicídios, fruto do aumento no número de medidas protetivas concedidas às vítimas de violência doméstica e em razão de gênero no estadom, e nos roubos e furtos de veículos.

Em 2016, a taxa de homicídios foi de 57,6 por 100 mil habitantes, índice que caiu para 19 em 2023. Já no ano passado, a taxa caiu, e ficou em 15,1 mortes por 100 mil habitantes. Os indicadores também mostram que Sergipe alcançou, em 2024, a meta do Governo Federal de 16 mortes por 100 mil habitantes, prevista para as unidades de federação alcançarem até 2030.

O levantamento Sergipe registrou, ainda, que Sergipe teve a segunda menor taxa de feminicídios no Nordeste, com queda de 37,5% nos crimes entre 2023 e 2024. Conforme o FBSP, foram 16 casos em 2023 e 10 em 2024. A taxa de feminicídio no estado é de 0,8 mortes para cada 100 mil mulheres – abaixo de um, o que reforça a efetividade das ações de prevenção e combate à violência contra a mulher. Nenhuma das mulheres vítimas desse crime em Sergipe estava com medida protetiva ativa no momento do fato.

Medidas protetivas

Para garantir mais segurança às mulheres do estado, além das campanhas de conscientização sobre a importância da denúncia, há a alta concessão de medidas protetivas. Entre 2023 e 2024, houve aumento de 32,36% nas concessões dessa importante ferramenta de proteção das vítimas de violência doméstica e de gênero no estado. Em 2023, foram concedidas 4.254 e, em 2024, 5.631.

Patrimoniais

Na avaliação sobre crimes contra o patrimônio, Sergipe teve diminuição de 24,1% nos roubos e furtos de veículos no comparativo entre 2023 e 2024. Em 2023, Sergipe registrou 1.709 roubos e furtos de veículos. Já no ano seguinte, o estado contabilizou 1.296 ocorrências de ambos os crimes. Os números demonstram queda de 24%. Já no recorte da taxa de roubos e furtos por 100 mil veículos, a queda foi de 28,2. Em 2023, a taxa registrada no estado foi de 179,6 roubos e furtos por 100 mil veículos. Já em 2024, o índice foi de 128,9.

O levantamento também considerou os roubos contra instituições financeiras, também conhecido como ‘Novo Cangaço’ — termo utilizado para se referir a organizações criminosas altamente armadas e com veículos de alta potência que atuam fazendo reféns e explodindo agências bancárias principalmente em cidades pequenas. O mapeamento mais recente divulgado pelo FBSP considerou apenas 2023 e 2024, mas desde 2022 não há registros de investidas criminosas contra instituições financeiras em Sergipe. O último caso registrado no estado aconteceu em 3 de março de 2021, no município de Pacatuba, no baixo São Francisco.

Foto: Ascom/SSP