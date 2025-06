Sergipe registra em maio o menor número de homicídios dolosos desde 2003

Dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), divulgados nesta terça-feira, 3, apontam que Sergipe registrou, em maio de 2025, o menor número de homicídios dolosos para o mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2003. No quinto mês deste ano, aconteceram 21 crimes em todo o território sergipano. Esses números refletem o impacto direto das ações integradas das forças de segurança no enfrentamento à criminalidade no estado.

Quando o recorte é feito com o ano de 2016 – época de alta nos indicadores de violência no estado, com aumento na taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes – o comparativo reflete uma queda de 71,6% nos homicídios entre o mês de maio de 2025 e o mesmo período daquele ano. Em maio de 2016, Sergipe registrou 74 homicídios ante os 21 crimes, contabilizados no quinto mês de 2025.

Ainda conforme o mapeamento da CEACrim, ampliando o recorte, no comparativo entre os cinco primeiros meses de 2024 e de 2025, os números apontam uma redução de 18% nos homicídios dolosos — foram 161 homicídios de janeiro a maio do ano passado, contra 132 no mesmo período deste ano, o que representa 29 vítimas a menos. Já os latrocínios, que são os roubos que tem como consequência a morte da vítima, também apresentaram queda. Em 2024, foram quatro casos, em 2025, dois.

Avaliação dos indicadores

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, o resultado é fruto do trabalho integrado e da atuação estratégica das instituições. “Essa redução é resultado de muito planejamento, inteligência policial e da dedicação das nossas forças de segurança. Seguiremos firmes na missão de proteger a população e combater o crime de forma efetiva”, afirma ao ressaltar que os dados da CEACrim são baseados nos registros consolidados de ocorrências criminais em todo o estado, com atualização periódica.

João Eloy evidenciou, ainda, que o trabalho das forças de segurança pública continuarão focados na preservação de vidas em todo o território sergipano. “As nossas polícias Civil, Militar e Científica estão atuando constantemente e todos os dias com o propósito de preservar cada vez mais vidas em nosso estado, e o resultado não poderia ser diferente: Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, informação que é validada por veículos de imprensa nacionais, o que demonstra a efetividade do nosso trabalho”, finaliza.

