Sergipe registra mês de outubro com menor número de homicídios desde 2007

Sergipe registrou o mês de outubro com o menor número de homicídios registrados no estado desde o ano de 2007, mantendo a tendência de queda nos índices de homicídios dolosos mensalmente. Em relação a outubro de 2024, houve queda de 35% nos índices de homicídio. As reduções, identificadas pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (Ceacrim), vinculada à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), apontam para redução consistente na incidência desse crime contra a vida em 2025.

Segundo o levantamento, foram contabilizados 26 homicídios dolosos em outubro de 2025, o menor número para o mês desde 2007, quando foram registrados 24 casos. A distribuição deste tipo de ocorrência apontou dois casos na capital, seis na região metropolitana — sendo dois em Nossa Senhora do Socorro, três em São Cristóvão e um na Barra dos Coqueiros —, além de 18 registros no interior do estado. Não houve mortes sem identificação de local. O mês também não registrou casos de latrocínio, lesão corporal seguida de morte ou infanticídio, o que contribuiu para a estabilidade dos indicadores.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, o resultado é reflexo direto da integração entre as forças de segurança do Estado. “Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica atuam de forma coordenada, compartilhando informações, planejando operações conjuntas e somando esforços em todas as regiões de Sergipe. Essa integração tem sido fundamental para antecipar cenários, responder com agilidade e assegurar maior eficiência no enfrentamento à criminalidade”, explicou.

Ainda conforme o secretário, a atuação da segurança pública é permanentemente norteada pela inteligência policial, pela investigação qualificada e pela presença efetiva nas ruas. “Temos investido no monitoramento de áreas sensíveis, no mapeamento de organizações criminosas e na pronta resposta operacional. Essa estratégia integrada, baseada em dados e evidências, continua sendo decisiva para a redução dos homicídios e para o fortalecimento da sensação de segurança da população”, finalizou João Eloy.

