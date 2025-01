Sergipe registra queda de 47,36% em feminicídios nos últimos dois anos

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) diz que, de acordo com dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), a incidência de feminicídios no estado caiu 47,36% nos últimos dois anos, com destaque para a redução de 37,5% entre 2023 e 2024.

Em 2022, foram registrados 19 feminicídios, número que caiu para 16 em 2023 e para 10 no ano seguinte.

A redução é atribuída ao trabalho integrado das forças de segurança, que tem se empenhado em combater esse tipo de crime, considerado o estágio mais grave da violência contra a mulher. Para a major Fabiola Goes, comandante da Ronda Maria da Penha, a diminuição é um reflexo do comprometimento das autoridades com a proteção das mulheres. “Estamos felizes com o resultado, mas sabemos que ainda há muito a fazer”, afirmou.

A delegada Lara Schuster, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), destacou a importância do endurecimento das penas para os feminicidas, que passaram de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão. Ela alertou que o feminicídio é fruto de uma escalada de violência e que, por isso, seu combate precisa ser intensificado. A diminuição dos casos é vista como uma vitória, mas a luta continua para salvar ainda mais vidas femininas.

Com informações SSP-SE