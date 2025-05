SE registra queda de 55,2% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, aponta Atlas da Violência

A taxa de homicídios por 100 mil habitantes em Sergipe apresentou queda de 55,2% no comparativo entre 2016 — ano em que houve alta nos indicadores de violência no estado — e 2023, conforme apontado pelo Atlas da Violência de 2025, divulgado nessa segunda-feira 12. A publicação, elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), reúne dados compilados junto a instituições de saúde e segurança pública.

De acordo com o mapeamento do Ipea, a taxa de homicídios caiu de 65,5 mortes a cada 100 mil habitantes em 2016 para 29,4 em 2023. Já entre 2013 — ano base do levantamento — e 2023, a taxa passou de 44,4 para 29,4 mortes por 100 mil habitantes, representando uma retração de 33,8%.

Diante do resultado, o secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, ressaltou que os números refletem a tendência de queda da violência no estado. “Demonstra que nosso trabalho tem tido resultado e que estamos atuando diuturnamente para garantir a segurança pública do nosso cidadão”, evidenciou.

Ainda conforme João Eloy, os indicadores positivos também estão ligados à atuação estratégica das forças de segurança pública. “Nossas equipes das Polícias Civil, Militar e Científica estão atuando diariamente não só para evitar que novos casos ocorram, mas, também, para responsabilizar criminalmente os autores de crimes contra a vida”, finalizou o secretário.

Foto: Ascom SSP/SE