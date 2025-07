Sergipe registra queda histórica de 72% na taxa de homicídios desde 2016, aponta Anuário da Segurança

Reforçando o posto de estado mais seguro da Região Nordeste, Sergipe apresentou forte queda de 72% na taxa de homicídios por 100 mil habitantes em comparativo entre 2016 — ano de alta nos indicadores de violência — e 2024. Já entre o ano passado e 2023, a queda é de 20,4%. Os dados foram compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nessa quinta-feira, 24.

Segundo o FBSP, a taxa de homicídios em 2016 foi de 57,6 por 100 mil habitantes. Em 2023, a taxa de homicídios no estado foi de 19 mortes por 100 mil habitantes. Já no ano passado, a taxa registrada no estado foi de 15,1 mortes por 100 mil habitantes — menor taxa da região Nordeste.O resultado alcançado coloca Sergipe à frente da meta estabelecida pelo Governo Federal no Plano Nacional de Segurança Pública, que previa até 2030 uma taxa máxima de 16 homicídios por 100 mil habitantes.

Para o diretor do Departamento de Crimes Contra a Vida (Ceacrim), Sidney Teles, os números confirmam um trabalho contínuo de enfrentamento à violência. “Esses dados conferem. O anuário é feito com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais e comprova aquilo que divulgamos mês a mês: a consolidação de uma redução expressiva nas mortes violentas intencionais”, afirmou.

O diretor lembra que, em 2016, Sergipe figurava como o estado mais violento do país. “Naquele ano, a taxa ultrapassava os 70 por 100 mil habitantes. O estado e a capital, Aracaju, ocupavam as primeiras posições do ranking nacional da violência. Hoje, saímos dessa posição incômoda: somos o 14º estado do Brasil e Aracaju está na 19ª colocação entre as capitais”, destacou.

O secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy de Menezes, a integração entre as forças policiais tem sido decisiva para a redução da criminalidade no estado. “O trabalho conjunto entre as Polícias Civil e Militar tem proporcionado respostas mais rápidas e eficazes diante das ocorrências. Além disso, o fortalecimento da Polícia Científica tem garantido mais provas técnicas para a elucidação dos crimes e responsabilização dos autores”, destacou.

João Eloy também ressaltou o papel da inteligência policial no enfrentamento aos homicídios. “A atuação diária das forças de segurança, aliada ao trabalho de inteligência, tem sido essencial para identificar autores de crimes, efetuar prisões qualificadas e evitar novos homicídios. Esse esforço contínuo está diretamente ligado à queda dos índices e ao fortalecimento da segurança em nosso estado”, concluiu o secretário.

Com informações e foto da SSP