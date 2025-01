SE supera meta nacional e reduz taxa de homicídios em 72% seis anos antes do previsto, diz SSP

Com uma redução de 72,3% na taxa de homicídios, Sergipe obteve taxa de 15,98 mortes por 100 mil habitantes em 2024 e, seis anos antes, alcançou a meta do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II) de reduzir a taxa de homicídios para 16 mortes por 100 mil habitantes até 2030.

A redução superior a 72% foi identificada pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da SSP, em comparativo entre 2016 – ano em que houve forte alta nos indicadores de criminalidade em Sergipe e época onde a taxa chegou a 57,64 mortes por 100 mil habitantes – com o ano passado. Os dados foram apresentados em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (3).

Em termos de quantidade de homicídios registrados no estado, a CEACrim também identificou uma queda de 72%. Enquanto que no ano de 2016 ocorreram 1.306 homicídios em Sergipe, no ano passado aconteceram 366. A diminuição dos homicídios dolosos também representou pelo menos 940 vidas preservadas entre 2016 e 2024.

Conforme o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, os dados representam o compromisso da SSP com a segurança pública dos sergipanos. “Temos o nosso objetivo de preservar vidas e tínhamos a meta nacional de diminuirmos a taxa de homicídios. Unimos ambas as metas e já encerramos 2024 com este importante feito de alcançar uma redução que era prevista apenas para 2030”, enfatizou ressaltando que a diminuição dos homicídios alcança todo o território sergipano.

Para o coordenador de análise e estatística da SSP, Sidney Teles, os dados sobre homicídios no estado apresentados nesta sexta-feira reforçam a tendência de queda dos crimes contra a vida em Sergipe. “Nosso mapeamento tem indicado o seguimento da tendência de queda dos homicídios no estado e, segundo levantamentos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) até novembro, Sergipe deve manter o status de estado mais seguro do Nordeste”, avaliou.

Aracaju

Na capital, a CEACrim mapeou que, em termos de quantidade de homicídios, houve uma queda de 72,2% na incidência desse tipo de crime em comparação entre 2016 e 2024. Conforme os dados, em 2016 ocorreram 414 homicídios em Aracaju, ao passo que, em 2024, aconteceram 115 casos. Os números indicam que pelo menos 299 vidas foram preservadas apenas na capital.

Região Metropolitana

No tocante aos dados das cidades de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, a CEACrim identificou que houve redução de 76,1% na incidência de homicídios em comparativo entre os anos de 2016 e 2024. Enquanto que em 2016 ocorreram 272 homicídios, em 2024 aconteceram 65 casos. No período, pelo menos 207 vidas foram preservadas na Região Metropolitana da capital.

Interior

Quando o recorte é feito para o somatório dos 71 municípios do interior do estado, o mapeamento da CEACrim verificou que houve uma retração de 70,3% na incidência de homicídios. No ano de 2016, aconteceram 619 homicídios no interior sergipano. Já em 2024, ocorreram 184 casos. Os dados apontam que pelo menos 435 vidas foram preservadas no interior do estado durante o período analisado pela CEACrim.

Feminicídios

Já no que se refere aos crimes de feminicídio – as investidas criminosas de homicídio praticadas contra mulheres em razão da condição de gênero feminino -, o levantamento da CEACrim identificou queda de 37,5%. Enquanto em 2023 ocorreram 16 crimes, em 2024 foram 10.

Pronasci II

Objetivo alcançado pelo Estado de Sergipe seis anos antes do previsto – com taxa de 15,98 mortes por 100 mil habitantes -, a meta de redução da taxa de homicídios para 16 mortes por 100 mil habitantes integra o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II). O programa é executado pela União por meio da articulação entre órgãos federais e os estados e municípios visando desenvolver ações de segurança pública para prevenção, controle e repressão da criminalidade.

Avaliação dos resultados

Para o secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, os dados representam a efetividade das ações de investigação, inteligência policial, perícia científica e operações preventivas e repressivas de enfrentamento à criminalidade em Sergipe. “Diariamente, os nossos servidores das polícias Militar, Civil e Científica estão atuando incessantemente em diversas frentes para evitar novas investidas criminosas e elucidar crimes, com a responsabilização criminal dos autores”, evidenciou o secretário.

Com o enfrentamento diário à criminalidade em todo o território sergipano, João Eloy ressaltou ainda que os dados indicam muito mais do que reduções percentuais apontadas no mapeamento dos crimes em Sergipe. “Muito mais do que números, estamos falando de vidas, de vidas que são salvas todos os dias na capital, na Região Metropolitana e em todas as cidades do interior sergipano. Estamos atuando sempre com o objetivo de preservar cada vez mais vidas em nosso estado”, concluiu João Eloy.

Com informações e foto da SSP