Sergipe tem o menor número de crimes violentos em 21 anos

No ano passado, Sergipe foi eleito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) como o estado com a maior redução da criminalidade violenta no Brasil, com 22,9% de diminuição dos casos de homicídio. Pela projeção dos especialistas, em 2024 o estado voltará a atingir impressionantes índices de redução dos chamados crimes violentos letais intencionais (CVLIs), que incluem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Apenas no tocante aos homicídios, Sergipe apresenta uma tendência de queda evidenciada pela redução de 29,8% nos casos deste crime entre os meses de janeiro a setembro de 2003 (379 casos) e de 2024 (266), conforme o levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (Ceacrim).

Com relação aos latrocínios, o mapeamento da Ceacrim identificou queda de 75% entre os períodos de janeiro a setembro de 2011 e 2024. Este ano apresentou o menor número de casos em comparação a 2011. Em número de casos, houve 16 latrocínios em 2011, ao passo que, neste ano, ocorreram quatro crimes desse tipo em Sergipe.

Quando o recorte é a totalidade dos CVLIs, Sergipe alcançou o menor número do conjunto desses crimes desde o ano de 2010, também segundo o mapeamento feito pela Ceacrim. Entre janeiro e setembro de 2010 ocorreram 485 casos. Já no mesmo período de 2024, aconteceram 272 casos. Em termos percentuais, a queda foi de 43,9%, entre os meses de janeiro e setembro de 2010 e o mesmo período de 2024.

Redução entre 2023 e 2024

No comparativo específico entre 2023 e 2024, os CVLIs apresentaram redução de 24,4%, também conforme o levantamento desenvolvido pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP. Enquanto que nos nove primeiros meses de 2023 ocorreram 360 casos de CVLIs, no mesmo período deste aconteceram 272.

Quando o recorte é de homicídios, a Ceacrim também identificou uma queda de 24,4%. Entre janeiro e setembro, aconteceram 352 casos em 2023. Já no mesmo período de 2024, ocorreram 266 homicídios. Já quanto aos latrocínios a redução entre janeiro e setembro de 2023 e de 2024 foi de 33,3%. No ano passado, aconteceram seis casos e, neste ano, ocorreram quatro latrocínios.

Destaque para Itabaiana

Um município que chama bastante atenção nas reduções de homicídios é Itabaiana. Em 2016, entre janeiro e setembro, a taxa de homicídios para 100 mil habitantes era de 78,40 para 100 mil habitantes. Em 2024, o trabalho integrado das instituições que formam a Secretaria da Segurança Pública reduziu a taxa para 9,67 homicídios para 100 mil habitantes na cidade de Itabaiana.

Queda expressiva em Aracaju

Ainda conforme o mapeamento da Ceacrim, Aracaju também obteve destaque na redução dos homicídios, com o menor número de crimes desse tipo desde o ano de 2003. Enquanto naquele ano ocorreram 137 homicídios, no período de janeiro a setembro, em 2024, também nos nove primeiros meses, foram registrados 90 casos de homicídio na capital sergipana. Em termos percentuais, a queda é de 34,3%.

Avaliação positiva

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, os indicadores representam tanto a efetividade do trabalho das polícias Civil, Militar e Científica, quanto ressaltam o compromisso da SSP com a preservação de vidas no estado. “São resultados muito positivos e evidenciam que os nossos servidores estão atuando todos os dias para garantir a segurança pública. Os nossos policiais militares estão nas ruas atuando de forma preventiva e combatendo o crime. Os nossos policiais civis estão em investigações e operações. Os nossos peritos estão atuando para materializar provas e robustecer o trabalho de investigação. É esse trabalho integrado que traz os resultados”, assinalou.

