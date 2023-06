Sergipe tem segunda maior queda de mortes violentas em 2023 no Brasil, atesta Monitor da Violência do Portal G1

Conforme o levantamento feito pelo Monitor da Violência, publicado no G1 nessa terça-feira (20), Sergipe apresentou a segunda maior redução no número de mortes violentas no Brasil. Nos três primeiros meses de 2022, foram contabilizadas pelo levantamento 169 mortes violentas no estado. Já no primeiro trimestre de 2023, ocorreram 131 casos, representando queda de 22,5%. Assim, de acordo com o Monitor da Violência, Roraima é o único estado à frente de Sergipe em diminuição de mortes violentas no país.

Os dados são levantados pelo portal G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento contabiliza o número de vítimas dos crimes de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios); latrocínios (roubos que tem como consequência a morte da vítima) e lesões corporais seguidas de morte.

O resultado positivo é fruto das ações de fortalecimento das instituições que formam a SSP, assim como evidenciou o secretário João Eloy. “A gente trabalha com frentes bem claras, a exemplo da reformulação da nossa Polícia Científica, que passa por um processo histórico e tem feito muita diferença; investigações com nossa Polícia Civil com grandes investimentos contra o crime organizado e investigações na área do combate ao homicídio, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas”, destacou.

Além da reformulação da Polícia Científica e das investigações que são desenvolvidas pela Polícia Civil, um pilar essencial para a redução do número de homicídios também passa pelo fortalecimento da Polícia Militar, conforme acrescentou o secretário. Concurso público e novas turmas para a Polícia Militar com um grande investimento em compras de equipamentos e emprego do policiamento em zonas estratégicas onde os crimes tendem a aumentar”, complementou João Eloy.

Aliada às ações desenvolvidas pelas forças de segurança pública nas ruas de todo o estado, João Eloy também revelou que a fórmula para a queda da incidência de mortes violentas passa pelo monitoramento. “A redução da criminalidade em Sergipe, que caiu quase pela metade em seis anos, passa por um monitoramento semanal da dinâmica das organizações criminosas e com ações coordenadas e integradas entre nossas forças de segurança, que falam a mesma língua e atuam juntas em prol da sociedade”, concluiu.

Com informações e foto da SSP